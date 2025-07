Concerti Fred Again in Italia nel 2025: i prezzi, le date del tour e quando acquistare i biglietti

Fred Again, via Instagram

Dopo settimane di voci, cartelloni su un possibile arrivo del producer e cantautore britannico Fred Again, nome d'arte di Fred John Philip Gibson, negli scorsi giorni è arrivata l'ufficialità: sono state annunciate 5 date, dal 4 al 12 settembre in cui potremmo assistere ai suoi concerti in Italia. Si partirà da Milano, dall'ex Macello, passando per il Castello di Villafranca a Verona il 5, Piazza del Plebiscito a Napoli il 7, l'Auditorium Cavea a Roma l'8, per poi chiudere a Fasano, il 12 settembre, agli Scavi di Egnazia. L'autore, già vincitore di due Grammy Awards per miglior album dance/elettronico e miglior singolo dance/elettronico, rispettivamente con Actual Life 3 e Rumble, è impegnato in questo momento in una tournée asiatica che lo vedrà esibirsi nei prossimi giorni in Indonesia, Singapore, Thailandia e Giappone. Ma quando si potranno acquistare i biglietti per il tour in Italia di Fred again in Italia? Andiamo a scoprirlo.

Quando inizia la vendita: i prezzi dei biglietti del concerto di Fred Again

Da pochi minuti è possibile accedere all'acquisto dei biglietti per la leg italiana di Fred Again, il vincitore di 2 Grammy Awards, che arriverà nella penisola per 5 data dal 4 al 12 settembre. Per poter acquistare il biglietto era necessario iscriversi a un link in evidenza sul profilo Instagram del cantante, fornire le proprie generalità e il numero di cellulare, su cui sarebbe arrivato il link d'acquisto. Con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario annunciato, le 11 ora locale, sono arrivati i codici d'accesso per la prevendita dei ticket per le date italiane. Questi sono i prezzi per i due settori in ogni data, entrambi per assistere al concerto in piedi.

P1 – Posto in piedi: 90,85

P2 – Posto in piedi: 70,15

Le date del tour in Italia di Fred Again

In attesa di chiudere le date della sua leg asiatica, sono state annunciate le cinque date italiane di Fred Again, qui riportate.