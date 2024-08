Testo, traduzione e significato di Die with a Smile, la nuova ballad di Lady Gaga con Bruno Mars

video suggerito

Lady Gaga, dopo l'esibizione alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi con Mon Truc en Plume, ha pubblicato nelle scorse ore Die with a Smile, il nuovo singolo con Bruno Mars. Qui testo, traduzione e significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Lady Gaga, Bruno Mars

A due anni di distanza da Hold My Hand, contenuta nella colonna sonora dell'ultimo episodio cinematografico di Top Gun, Lady Gaga è ritornata con un nuovo singolo, collaborando per la prima volta con Bruno Mars. Stiamo parlando di Die with a Smile, una ballad prodotta dai due protagonisti, insieme a D'Mile & ​watt. La canzone era stata anticipata nelle ore precedenti da un post su Instagram dei due autori, entrambi con la copertina del singolo, che li vede fotografati in abiti anni '50, ripresi poi nel video ufficiale.

Potrebbero mancare solo pochi mesi a LG7, il preannunciato nuovo album di Lady Gaga, che non ha ancora un titolo ufficiale, e che dovrà mantenere le aspettative di un progetto come Chromatica, l'ultimo album della cantante pubblicato nel 2020. Nel frattempo, la cantante si è esibita alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con Mon Truc en Plume, brano di Renée Jeanmaire reso celebre da Jeanmarie Zizi. Una data invece la conosciamo: il 2 ottobre nelle sale italiane verrà distribuito Joker 2: Folie à Deux di Todd Phillips, che sarà presentato anche alla Mostra del cinema di Venezia, con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Qui la traduzione, il testo e il significato di Die with a smile.

Testo di Die with a Smile

(Ooh, ooh)

I, I just woke up from a dream

Where you and I had to say goodbye

And I don't know what it all means

But since I survived, I realized

Wherever you go, that's where I'll follow

Nobody's promised tomorrow

So I'ma love you every night like it's the last night

Like it's the last night

If the world was ending

I'd wanna be next to you

If the party was over

And our time on Earth was through

I'd wanna hold you just for a while

And die with a smile

If the world was ending

I'd wanna be next to you

Ooh, lost, lost in the words that we scream

I don't even wanna do this anymore

‘Cause you already know what you mean to me

And our love's the only one worth fighting for

Wherever you go, that's where I'll follow

Nobody's promised tomorrow

So I'ma love you every night like it's the last night

Like it's the last night

If the world was ending

I'd wanna be next to you

If the party was over

And our time on Earth was through

I'd wanna hold you just for a while

And die with a smile

If the world was ending

I'd wanna be next to you

Right next to you

Next to you

Right next to you

Oh-oh

If the world was ending

I'd wanna be next to you

If the party was over

And our time on Earth was through

I'd wanna hold you just for a while

And die with a smile

If the world was ending

I'd wanna be next to you

If the world was ending

I'd wanna be next to you

(Ooh, ooh)

I'd wanna be next to you

Traduzione di Die with a Smile

(Ooh, ooh)

Io, mi sono appena svegliato da un sogno

Dove tu ed io dovevamo dirci addio

E non so cosa significhi tutto questo

Ma da quando sono sopravvissuto, ho capito

Ovunque tu vada, è lì che ti seguirò

Nessuno ha promesso un domani

Quindi ti amerò ogni notte come se fosse l'ultima notte

Come se fosse l'ultima notte

Se il mondo stesse finendo

Vorrei essere accanto a te

Se la festa fosse finita

E il nostro tempo sulla Terra fosse finito

Vorrei tenerti stretto solo per un po'

E morire con un sorriso

Se il mondo stesse finendo

Vorrei essere accanto a te

Ooh, perso, perso nelle parole che urliamo

Non voglio nemmeno più farlo

Perché sai già cosa significhi per me

E il nostro amore è l'unico per cui vale la pena lottare

Ovunque tu vada, è lì che ti seguirò

Nessuno ha promesso un domani

Quindi ti amerò ogni notte come se fosse l'ultima notte

Come se fosse l'ultima notte

Se il mondo stesse finendo

Vorrei essere accanto a te

Se la festa fosse finita

E il nostro tempo sulla Terra fosse finito

Vorrei tenerti stretto solo per un po'

E morire con un sorriso

Se il mondo stesse finendo

Vorrei essere accanto a te

Proprio accanto a te

Accanto a te

Proprio accanto a te

Oh-oh

Se il mondo stesse finendo

Vorrei essere accanto a te

Se la festa fosse finita

E il nostro tempo sulla Terra fosse finito

Vorrei tenerti stretto solo per un po'

E morire con un sorriso

Se il mondo stesse finendo

Vorrei essere accanto a te

Se il mondo stesse finendo

Vorrei essere accanto a te

(Ooh, ooh)

Vorrei essere accanto a te

Significato di Die with a Smile

Die With a Smile è il nuovo singolo di Lady Gaga e Bruno Mars, in collaborazione con D'Mile & ​watt. Il brano, una ballata soul, sembra quasi essere uscito dalle note dell'ultimo progetto discografico di Mars, il duo Silk Sonic con Anderson. Paak con cui ha pubblicato An evening with Silk Sonic. E infatti, anche nelle parole di Lady Gaga il brano sembra esser ispirato dal team di Bruno Mars, come ha dichiarato la cantante nel comunicato stampa: "Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera, dopo una lunga giornata, mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando". Un impianto musicale che viene tradotto poi nel video ufficiale, diretto proprio da Bruno Mars e Lady Gaga, in cui in uno studio televisivo e uno di registrazione anni '70, vengono proiettati i due protagonisti. Lady Gaga tributa Dolly Parton, con il suo taglio di capelli cotonato, mentre Bruno Mars indossa un cappello da cowboy bianco e canta l'ultimo verso con una sigaretta stretta tra i denti. La canzone si stringe attorno al concetto di volatilità del tempo in un amore, con la coppia che vorrebbe essere unita anche se "il nostro tempo sulla Terra fosse finito".