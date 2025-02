Balorda nostalgia di Olly, il testo e il significato della canzone in gara a Sanremo 2025

video suggerito

Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia: si tratta della seconda partecipazione al Festival per l'autore ligure. Qui il testo e il significato.

Olly, Sanremo 2025

Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia: si tratta della seconda partecipazione al Festival per l'autore ligure. L'esordio arriva nel 2023, quando dopo aver partecipazione a Sanremo Giovani, accede nei concorrenti Big con Polvere. Quest'anno si presenta tra i cantanti in gara con un bravo su cui hanno lavorato il suo storico collaboratore Jvli e Pierfrancesco Pasini. Qui il testo e il significato di Balorda Nostalgia.

Il testo di Balorda nostalgia

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Con la sigaretta in bocca,

Mentre stendeva il suo bucato

Io le ho risposto che

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Sì vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma chissà perché

Oh, sta vita non è vita senza te

Magari non sarà

Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita

Il significato di Balorda nostalgia

Olly è tra i protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la seconda apparizione al Festival, il cantante ligure si esibisce con Balorda nostalgia. Hanno lavorato a Balorda Nostalgia il suo storico collaboratore Jvli e Pierfrancesco Pasini. Si tratta di una ballad pop, incentrata sul racconto di una separazione che il protagonista non riesce ad accettare, in cui la nostalgia riaffora anche nella quotidianità più spicciola: "Non so più come fare senza te, te che mi fai, vivere e dimenticare. Tu che mentre cucini ti metti a cantare e tu chiamala se vuoi la fine". Nell'intervista disponibile su Rai Play, l'autore ligure ha raccontato così il brano: "Balorda nostalgia è una canzone molto intuitiva in realtà, parla di nostalgia balorda, perché è sempre un po’ balorda, perché fa sempre un po’ male, racconta una sensazione di mancanza, parla di una presa un po’ a male, ma una presa un po’ a male che non è fine a sé stessa come tutte le canzoni che sto scrivendo ultimamente finisce sempre con un senso di liberazione generale. Racconta la nostalgia di qualcosa che non so ancora esattamente se ho già vissuto. Però è sicuramente qualcosa di vero come tutto quello che ho vissuto. Se fosse un’immagine probabilmente sarebbero colori: nero, blu, mischiato, però poi che si scalda tutto, un po’ un casino, come me, del resto, dipende dai momenti".