Testo, traduzione e significato di Anxiety di Doechi, la canzone virale su TikTok e Spotify A cinque anni di distanza dalla prima versione, Anxiety di Doechii è stata pubblicata la scorsa settimana, raggiungendo anche il podio della classifica Viral 50 Italia di Spotify. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Doechii, via Comunicato Stampa e Top 50 Viral Italia

Doechii, nome d'arte della cantante statunitense Jaylah Ji'mya Hickmon, è sicuramente una delle artiste sotto la lente d'ingrandimento negli ultimi mesi. Dal successo nel 2024 di Alligator Bites Never Heal, premiato come miglior album rap ai Grammy, ai numeri di Denial is a river, Doechii ha riproposto nell'ultima settimana Anxiety. Una storia lunga per un brano che ha vissuto più vite e più autori, come ha anche raccontato la cantante in una storia su Instagram, e che in una sola settimana ha raccolto 17 milioni di streaming su Spotify e quasi 600mila video, con il brano in sottofondo, su TikTok. Proprio Anxiety, che potrebbe essere raccontata come una protesi musicale dell'ultimo progetto della cantante, è riuscita a entrare anche nella Top 50 Viral Italia di Spotify in terza posizione, solo dietro Espresso Macchiato di Tommy Cash e Show me love di Wizthemc e Bees & honey. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

Il testo di Anxiety

Anxiety, keep on tryin' me

I feel it quietly

Tryin' to silence me, yeah

My anxiety, can't shake it off of me

Somebody's watchin' me

And my anxiety, yeah

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Solo, no mojo

I bounce back, no pogo

Unhappy, no homo

New brands, no logos

Money on my jugular, natural hustler

Think I need a smuggler up in Russia

You could be my butler, shine my cutla'

Shout out to Oyenda, that's the guzzler

Okay, next thing, my life is a wet dream

I call it a sex scene, the back is a nice tease

I tried to escape, my life is a X-rate

I'm sorry, a sex tape, you only get one take

Quiet on the set, please

Rolling "Anxiety"

In three, two, one

Anxiety, keep on tryin' me

I feel it quietly

Tryin' to silence me, yeah

Anxiety, shake it off of me

Somebody's watchin' me

It's my anxiety, yeah (Brrah)

Anxiety, anxiet—, oh, I feel it tryin' (Oh)

Keep it tryin', keep it tryin'

Oh, I feel the silence (Oh)

Keep it quiet, keep it tired, oh, somebody's touchin' me (Ooh, la-da, woah)

Anxiety, anxiet—, oh, I feel anxiet— (Oh, oh, oh, oh)

My anxiety, anxiet—, oh, I feel it tryin' (It's my anxiety, can't let it conquer me)

Keep it tryin', keep it tryin', oh, I feel the silence (It's my anxiety, gotta shake it off of me)

Keep it quiet, keep it quiet, oh, somebody's watchin' me (It's my anxiety, can't let it caution me)

Anxiety, anxiet—, oh, I feel anxiety (It's my anxiety, gotta keep it off of me)

Anxiety, anxiet—, oh, I feel it tryin'

Keep it tryin', keep it tryin'

Oh, I feel the silence

Keep it quiet, keep it quiet

Oh, somebody's watching me

Anxiety, anxiet—, oh, I feel anxiety

Court order from Florid-er

What's in that clear blue water?

No limits, no borders

What's in that new world order?

Marco (Marco), Polo (Polo)

N*** run from popo (Popo)

That blue light and that rojo (Rojo)

And it's like

I get this tightness in my chest

Like an elephant is standing on me

And I just let it take over

Anxiety keeps on trying me

Anxiety keeps on tryin' me, yeah

Anxiety, anxiet—, oh, I feel it tryin' (Ooh)

Keep it tryin', keep it tryin' (Oh)

Oh, I feel the silence

Keep it quiet, keep it quiet

Oh, somebody's watchin' me (Oh, it keeps on trying me)

Anxiety, anxiet—, oh, I feel anxiet— (It keeps on trying, t-trying, trying, oh)

My anxiety, it's my anxiety, can't shake it off of me (It's my anxiety)

It's my anxiety, gotta keep it off of me (Can't shake it off of me)

It's my anxiety, can't shake it off of me (Oh, somebody's watchin' me)

It's my anxiety, gotta keep it off of me (Brrah)

Can't shake it off of me, shake, shake it off of me

It's my anxiety, gotta keep it off of me

Can't shake it off of me, shake, shake it off of me

It's my anxiety, gotta shake it off of me

Me

Me

La traduzione di Anxiety

Ansia, continua a mettermi alla prova

La sento silenziosamente

Cerca di farmi tacere, sì

La mia ansia, non riesco a scrollarmela di dosso

Qualcuno mi guarda

E la mia ansia, sì

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Solo, niente mojo

Rimbalzo indietro, niente pogo

Infelice, no homo

Nuovi marchi, niente loghi

Soldi sulla mia giugulare, truffatore naturale

Penso di aver bisogno di un contrabbandiere in Russia

Potresti essere il mio maggiordomo, lucidare la mia sciabola

Un saluto a Oyenda, quello è il buono

Okay, la prossima cosa, la mia vita è un sogno bagnato

La chiamo scena di sesso, il retro è una bella presa in giro

Ho provato a scappare, la mia vita è un X-rate

Mi dispiace, un sex tape, ne hai solo una ripresa

Silenzio sul set, per favore

sto rollando "Ansia"

In tre, due, uno

Ansia, continua a provarmi

La sento silenziosamente

Cercando di farmi tacere, sì

Ansia, scrollatela di dosso

Qualcuno mi guarda

È la mia ansia, sì (Brrah)

Ansia, ansia—, oh, la sento provare (Oh)

Continua a provarci, continua a provarci

Oh, sento il silenzio (Oh)

Mantienilo tranquillo, tienilo stanco, oh, qualcuno mi tocca (Ooh, la-da, woah)

Ansia, ansia—, oh, mi sento ansioso— (Oh, oh, oh, oh)

La mia ansia, ansia—, oh, la sento che sta provando (È la mia ansia, non posso lasciarla vincere)

Continua a provarci, continua a provarci, oh, sento il silenzio (È la mia ansia, devo scrollarmela di dosso)

Tienila silenziosa, tienila silenziosa, oh, qualcuno mi sta guardando (È la mia ansia, non posso lasciarla mettere in guardia)

Ansia, ansia—, oh, provo ansia (È la mia ansia, devo tenerla lontana da me)

Ansia, ansia—, oh, la sento che sta provando

Continua a provarci, continua a provarci

Oh, sento il silenzio

Tienila silenziosa, tienila silenziosa

Oh, qualcuno mi sta guardando

Ansia, ansia—, oh, provo ansia

Ordine del tribunale della Florida

Cosa c'è in quell'acqua azzurra e limpida? Nessun limite, nessun confine

Cosa c'è in questo nuovo ordine mondiale? Marco (Marco), Polo (Polo)

N**** scappa dalla popo (Popo)

Quella luce blu e quel rojo (Rojo)

Ed è come

Sento questa stretta al petto

Come se un elefante mi stesse in piedi

E lascio che prenda il sopravvento

L'ansia continua a mettermi alla prova

L'ansia continua a mettermi alla prova, sì

Ansia, ansia—, oh, la sento provare (Ooh)

Continua a provarci, continua a provarci (Oh)

Oh, sento il silenzio

Mantienilo silenzioso, tienilo silenzioso

Oh, qualcuno mi sta guardando (Oh, continua a mettermi alla prova)

Ansia, ansia—, oh, sento ansia— (Continua a provare, t-provare, provare, oh)

La mia ansia, è la mia ansia, non riesco a scrollarmela di dosso (È la mia ansia)

È la mia ansia, devo tenerlo lontano da me (non riesco a scrollarmelo di dosso)

È la mia ansia, non riesco a scrollarmelo di dosso (oh, qualcuno mi sta guardando)

È la mia ansia, devo tenerlo lontano da me (brrah)

Non riesco a scrollarmela di dosso, scrollarmela, scrollarmela di dosso

È la mia ansia, devo tenerla lontano da me

Non riesco a scrollarmela di dosso, scrollarmela, scrollarmelo di dosso

È la mia ansia, devo scrollarmela di dosso

Io

Io

Il significato di Anxiety

Anxiety di Doechii potrebbe apparire come una protesi del suo ultimo progetto Alligator Bites Never Heal, un processo musicale in cui la cantante affronta l’ansia e la depressione in maniera diretta, nello scenario di Tampa, California, in cui la cantante è cresciuta (chiaro il riferimento agli alligatori presenti nello stato americano). Anxiety infatti potrebbe raccontare il tentativo di traslare in musica un attacco di panico: dalla ripetizione incessante del termine “ansia” presente nel brano, alla descrizione di cosa la stessa provochi internamente ed esternamente all’autrice. Un viaggio nel labirinto della mente in cui la cantante non riesce a trovare una via di fuga, esplorando anche temi come la perseveranza come unico segno di reazione al disagio vissuto nel suo stato di salute mentale. Poi il rifugio nelle pillole e nella lean, per poi ritornare semplicemente al punto iniziale. Il brano non offre una soluzione, ma una testimonianza diretta di come questa vulnerabilità abbia i propri effetti, in maniera diretta o meno, sulla cantante. Un po’ ciò che è avvenuto nel racconto della depressione in brani come Denial is a river nell’album.

L'origine di Anxiety

La risposta è possibile trovarla su YouTube, dove appare un video sul profilo ufficiale della cantante dal titolo: Anxiety, Coven Music Session. La cantante, nella propria camera da letto, si esibisce con il brano, riproponendo anche una mini-coreografia, lontana però dalla scena di Willy, il principe di Bel Air. L'esibizione, che conta adesso 5 milioni di visualizzazioni, è stata pubblicata il 14 maggio 2020. Ed è qui che comincia il racconto del motivo per cui Anxiety è stata pubblicata, ufficialmente, solo una settimana fa: "Sto pubblicando Anxiety e potresti pensare che sia già uscita. Anche perché Sleepy Hallow, artista straordinario tra l'altro, ha pubblicato una canzone chiamata Anxiety, campionando la mia canzone. La mia invece usa un campione di Somebody I Used To Know, su cui ho registrato la mia voce e l'ho pubblicata su YouTube. Non era mai stata trasmessa in streaming, e quando Sleepy Hallow l'ha campionata, è esplosa dappertutto e le persone hanno trovato la mia versione ‘originale'. Adesso potete ascoltare tutti la versione completa".

Perché Anxiety di Doechii è in tendenza su TikTok

Un risultato che si lega principalmente a un trend, che è possibile vedere attraverso l'hashtag #anxiety su TikTok, in cui la canzone viene abbinata a una scena della serie tv Willy e il principe di Bel Air, in cui il protagonista Will Smith e Ashley Banks, interpretata da Tatyana Ali, ballano in camera da letto. La seconda, inizialmente con le cuffie, propone un balletto che viene copiato proprio da Smith, senza che lei si accorga della sua presenza, se non alla fine del video. Una coreografia riproposta dai creator sulla piattaforma cinese che ha raccolto un grande margine di pubblico. La versione ufficiale del brano, pubblicata su YouTube con un visual dell'album Alligator Bites Never Heal ha raccolto 7,7 milioni di streaming su YouTube in 6 giorni: anche meglio è andata su Spotify, dove la canzone ha registrato 17 milioni di stream. Numeri che le hanno permesso di entrare nella top 10 delle classifiche Global, sia di Spotify, sia di Apple Music.