Testo e significato di Ok di Madame, canzone sul disincanto delle relazioni vuote

Madame racconta in “Ok” solitudine, disagio, sesso vuoto e relazioni superficiali, tra apatia, pressione e perdita di sé. Ecco testo e significato della canzone.

Madame ha pubblicato la nuova canzone "Ok". La cantautrice lo fa a sole due settimane da "Disincanto", primo singolo dell'album omonimo che uscirà il prossimo 17 aprile per Sugar Music. Quello di Madame è uno dei ritorni più attesi della musica italiana degli ultimi anni. L'ultimo album era "L'Amore" del 2023. "Disincanto" vuole raccontare questa sensazione, quel punto di rottura che chiunque si trova ad affrontare almeno una volta nella vita, come si legge nel comunicato stampa, in cui si spiega come questo passaggio sia fondamentale se si vuole raggiungere una vera consapevolezza di sé. E la canzone omonima e questo ultimo singolo sono volti della stessa medaglia, ma servono a raccontarne le varie sfaccettature, "dalla fase incantata a quella della frattura fino alla rinascita". È una canzone in cui Madame racconta le difficoltà di trovare qualcosa di vero intorno a lei.

Testo di Ok di Madame

Una settimana che mando giù le pills con

L'acqua con le gocce (Ah), sembra ci sia l'olio

Quattro settimane che mi butto nel letto

Sembra mi rigetti, sembra che mi odii

Otto settimane che scopo controvoglia

Mi fa schifo il porno, sembro in menopausa

Sedici settimane che mangio di nascosto

Resto chiusa al cesso, tipo anche per ore

Ventiquattro settimane, porca la Ma–

Mi sento uno zombie, sembra che poppo franzi

Sessantotto settimane che non parlo con mio padre

E mi sento meno male

Sì, fra', penso: "Menomale"

È tutta una vita che faccio pena a te (A te)

Ma tu invece a me? (A me)

Ma tu invece a me?

Okay, okay (Okay, okay, okay)

È tutta una vita che io penso per te (Per te)

Ma tu invece a me? (A me)

Ma tu invece a me?

Okay (Okay, okay, okay, okay, okay)

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay (Okay)

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", okay

"Solo un bacio", okay (Okay, okay, okay, okay)

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", okay

"Solo un bacio", okay (Okay, okay)

Tutti prendon meriti per me (Okay)

Tutti prendon soldi dai miei guai (Okay)

Tutti mi vogliono dentro i jeans

Prendono il fottere con me come un'experience (O-O-Okay)

Queste ballerine che mi scrivono in DM (Oh-oh)

Vogliono la M (Ah) in mezzo alle tette

Baby, spero che da me tu voglia solo sesso (Sesso)

Perché per il tour io non ho abbastanza budget (Budget)

Mi dicono che sono vittima di me stessa (Okay)

Ma io non ho così tanto potere su me stessa (Okay)

Ho un campo gravitazionale, io non ho una fessa

Se mi prende incinta il bocia, non esce la testa

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", (Okay) okay (Okay)

"Solo un bacio", okay

"Come sei?", okay

"Vieni qua", okay

"Fallo te", okay

"Prendi qua", okay

"Scusa se", okay

"Scusa, fra'", okay

"Resta qua", okay

"Solo un bacio", okay (Okay, okay, okay, okay)

Queste ballerine che mi scrivono in DM

Queste ballerine che mi scrivono in DM

Vogliono la M in mezzo alle tette

Vogliono la M in mezzo alle tette.

Il significato di Ok di Madame

Madame usa l'immagine di un tatuaggio dell'iniziale del suo nome, un "M", in mezzo al seno di una donna. Lo fa per descrivere come spesso più che volere lei vogliano vivere "un'experience". "Ok" – scritto dalla stessa Madame, prodotto e composto da BIAS, Mr. Monkey e Lester Nowhere, con il contributo di Lorenzo Brosio – narra di come sia difficile dire no, ma spesso preferiamo una sfilza infinita di okay. Madame si racconta in una discesa, scandita dal tempo che segna l'inizio della prima strofa ("Una settimana", "quattro settimane", "otto settimane", "sedici", "ventiquattro" e infine "sessantotto"). Per ognuna di quelle settimane racconta qualcosa che non va, dal sesso, alla voglia di restare chiusa in bagno per ore, fino a quelle "Sessantotto settimane che non parlo con mio padre e mi sento meno male, sì, fra', penso: ‘Menomale'.

Nel pre-ritornello c'è l'altra persona che è protagonista e serve per riflettere su come a volte sentiamo di occuparci dell'altro/a più di quanto lei/lui si preoccupi di noi, mentre il ritornello è una sfilza di cose a cui diciamo ok. La seconda strofa serve a spiegare come siano troppe le persone che vogliono relazioni con lei solo per convenienza: "Tutti mi vogliono dentro i jeans, prendono il fottere con me come un'experience. Queste ballerine che mi scrivono in DM vogliono la M in mezzo alle tette. Baby, spero che da me tu voglia solo sesso perché per il tour io non ho abbastanza budget". Infine prende una delle critiche che le hanno fatto per ribaltarla: "Mi dicono che sono vittima di me stessa, ma io non ho così tanto potere su me stessa".