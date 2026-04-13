Governo Meloni, Giorgetti evoca la recessione per la crisi energetica, l’Italia rinnova il memorandum militare con Israele

Le ultime notizie su cosa succede nel governo Meloni dopo i risultati del referendum, le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzi e il caso Conte-Piantedosi: si apre una fase di forte turbolenza politica per l'esecutivo, travolto da una sequenza di eventi che stanno ridisegnando equilibri e priorità dell’agenda di governo. I risultati del referendum hanno infatti riacceso le tensioni nella maggioranza, già indebolita dalle recenti dimissioni di alcuni esponenti chiave e dalle polemiche legate al caso Conte-Piantedosi, che continua ad alimentare lo scontro istituzionale tra governo e opposizioni. Sul fronte economico, il ministro Giorgetti ha lanciato un nuovo allarme sulla crisi energetica, avvertendo del rischio concreto di una recessione se i prezzi di gas e combustibili non dovessero stabilizzarsi nelle prossime settimane. Palazzo Chigi, in parallelo, intensifica la pressione a Bruxelles per ottenere una sospensione temporanea del Patto di stabilità europeo, ritenuta necessaria per sostenere famiglie e imprese e garantire allo stesso tempo gli impegni in materia di difesa. Il quadro macroeconomico resta insomma profondamente fragile, con una crescita in rallentamento e le risorse del Pnrr ormai nella fase conclusiva.

Sul piano della politica estera e della difesa, resta alta la tensione sul memorandum con Israele, confermato automaticamente fino al 2031 nonostante le richieste di sospensione avanzate dalle opposizioni e da parte del mondo giuridico. La scelta del governo viene difesa come "strumento di continuità diplomatica" in un contesto internazionale sempre più instabile, ma continua a sollevare critiche e divisioni anche all’interno del dibattito parlamentare. Nel frattempo, la premier Meloni punta a ricompattare la maggioranza attraverso un rapido riassetto della squadra di governo e la nomina di nuovi sottosegretari, nel tentativo di ristabilire stabilità politica in una fase sempre più complessa.