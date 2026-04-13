Governo Meloni, Giorgetti evoca la recessione per la crisi energetica, l’Italia rinnova il memorandum militare con Israele

Le ultime notizie su cosa succede nel governo Meloni dopo i risultati del referendum, le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzi e il caso Conte-Piantedosi: si apre una fase di forte turbolenza politica per l'esecutivo, travolto da una sequenza di eventi che stanno ridisegnando equilibri e priorità dell’agenda di governo. I risultati del referendum hanno infatti riacceso le tensioni nella maggioranza, già indebolita dalle recenti dimissioni di alcuni esponenti chiave e dalle polemiche legate al caso Conte-Piantedosi, che continua ad alimentare lo scontro istituzionale tra governo e opposizioni. Sul fronte economico, il ministro Giorgetti ha lanciato un nuovo allarme sulla crisi energetica, avvertendo del rischio concreto di una recessione se i prezzi di gas e combustibili non dovessero stabilizzarsi nelle prossime settimane. Palazzo Chigi, in parallelo, intensifica la pressione a Bruxelles per ottenere una sospensione temporanea del Patto di stabilità europeo, ritenuta necessaria per sostenere famiglie e imprese e garantire allo stesso tempo gli impegni in materia di difesa. Il quadro macroeconomico resta insomma profondamente fragile, con una crescita in rallentamento e le risorse del Pnrr ormai nella fase conclusiva.
Sul piano della politica estera e della difesa, resta alta la tensione sul memorandum con Israele, confermato automaticamente fino al 2031 nonostante le richieste di sospensione avanzate dalle opposizioni e da parte del mondo giuridico. La scelta del governo viene difesa come "strumento di continuità diplomatica" in un contesto internazionale sempre più instabile, ma continua a sollevare critiche e divisioni anche all’interno del dibattito parlamentare. Nel frattempo, la premier Meloni punta a ricompattare la maggioranza attraverso un rapido riassetto della squadra di governo e la nomina di nuovi sottosegretari, nel tentativo di ristabilire stabilità politica in una fase sempre più complessa.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzi e il caso Conte-Piantedosi
Si apre una fase di forte instabilità per l'esecutivo di Giorgia Meloni, con la maggioranza chiamata a gestire contemporaneamente tensioni politiche interne e nuove emergenze sul piano economico e internazionale. Le recenti dimissioni di alcuni esponenti di governo e il clima acceso attorno al caso Conte-Piantedosi stanno infatti contribuendo a irrigidire lo scontro tra maggioranza e opposizioni, mentre il risultato del referendum ha ulteriormente complicato gli equilibri politici. Sul fronte economico, il ministro Giorgetti ha rilanciato l'allarme sulla crisi energetica, legando l'andamento dei conti pubblici al rischio di una possibile recessione se il costo di energia e combustibili dovesse restare elevato. In parallelo, l'esecutivo continua a premere su Bruxelles per ottenere maggiore flessibilità sul Patto di stabilità, considerata decisiva per sostenere famiglie, imprese e spesa per la difesa. Resta aperto anche il fronte internazionale, con la conferma del memorandum di cooperazione militare con Israele fino al 2031 che continua a suscitare polemiche e richieste di revisione da parte dell'opposizione. Nel frattempo, Palazzo Chigi lavora a un riassetto della squadra di governo per ristabilire ordine e compattezza nella maggioranza.