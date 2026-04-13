Elezioni in Ungheria 2026, vince Péter Magyar con oltre il 53% su Viktor Orbán: i risultati definitivi

Le elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta storica per l'Ungheria, mettendo fine a un ciclo politico durato oltre 16 anni. Il voto ha premiato in modo netto l'opposizione, aprendo una nuova fase per il Paese sia sul piano interno che nei rapporti con l'Europa.

Péter Magyar vince le elezioni in Ungheria 2026 con oltre il 53% per Magyar: Viktor Orbán si ferma al 38%

A imporsi è Péter Magyar, leader del partito Tisza, che conquista il 53,6% dei voti contro il 38% del premier uscente Viktor Orbán. Più distanti le altre forze politiche, con l'ultradestra che raccoglie circa il 5,9%. Il successo si riflette anche nella distribuzione dei seggi: Tisza ottiene 138 parlamentari su 199, superando la soglia dei due terzi che consente di intervenire sulla Costituzione. Fidesz si ferma a 55 seggi, mentre una sola altra forza riesce a entrare in Parlamento con una rappresentanza limitata. Orbán ha riconosciuto la sconfitta, definendo l'esito "doloroso", e ha annunciato che continuerà a servire il Paese dai banchi dell'opposizione.

I risultati definitivi delle elezioni in Ungheria: i dati dell'affluenza

Appena poco prima della chiusura delle urne l'affluenza si è attestata al 77,8%, il dato più alto nella storia post-comunista dell'Ungheria. Un livello così elevato di partecipazione è stato infatti letto come il segnale di una forte mobilitazione democratica, in un'elezione percepita fin da subito come decisiva per il futuro politico del Paese. Il presidente della Repubblica, Tamás Sulyok, ha sottolineato come questo dato rappresenti una dimostrazione "incontestabile" della vitalità democratica del Paese, evidenziando che una partecipazione così ampia rafforzi la legittimità del risultato elettorale, indipendentemente poi dal suo esito politico. L'elevata affluenza, in molti casi trainata soprattutto dalle grandi città, ma con numeri significativi anche nelle aree rurali, è stata letta anche come il segnale di una forte polarizzazione e di una crescente consapevolezza tra gli elettori, chiamati a scegliere in un passaggio considerato cruciale dopo anni di governo guidato da Orbán.

Una nuova fase politica tra Europa e riforme

La vittoria di Péter Magyar è stata accolta positivamente sia nel Paese che a livello internazionale, in particolare dalle istituzioni europee. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di un'Europa che "batte più forte" dopo il voto ungherese, sottolineando come il risultato rappresenti "un ritorno di Budapest nel solco europeo". Messaggi di congratulazioni sono arrivati anche da diversi leader del continente: Emmanuel Macron ha evidenziato il valore della partecipazione democratica e dell'impegno europeo degli ungheresi, mentre Pedro Sánchez ha parlato di una vittoria dei valori europei. Anche Friedrich Merz ha auspicato una collaborazione per un'Europa più forte e unita. Dall'Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , da sempre storica alleata di Orban, si è congratulata con Magyar per la "chiara vittoria", ribadendo la volontà di "mantenere rapporti solidi tra Roma e Budapest", mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato il ruolo rassicurante delle forze europeiste in una fase di incertezza.

Nel suo primo intervento dopo il voto, Magyar ha ribadito l'intenzione di riportare l'Ungheria "al centro del progetto europeo", annunciando un "rapido impegno per sbloccare i fondi comunitari e rafforzare i legami con Ue e Nato". Una linea che segna una chiara discontinuità rispetto alla stagione politica precedente e che potrebbe ridefinire il ruolo del Paese nello scenario internazionale.