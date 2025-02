video suggerito

Tommy Cash non è solo il cantante che indigna l'Italia con gli stereotipi di Espresso macchiato all'Eurovision Tommy Cash, nome d'arte di Tomas Tammemets, rapper estone classe 1991, potrebbe aver prodotto una grande operazione di provocazione e marketing con Espresso Macchiato. Due elementi che si sposano con le sue passioni più grandi: la musica e la moda.

A cura di Vincenzo Nasto

Tommy Cash, via Getty Images

Si avvicina l'appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà dal 13 al 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, e abbiamo già uno dei protagonisti della prossima competizione: stiamo parlando di Tomas Tammemets, in arte Tommy Cash, classe 1991 estone. Nello stesso giorno in cui Olly diventava il 75° vincitore del Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, a Tallinn andava in scena la finale dell’Eesti Laul, il concorso con il quale l’Estonia sceglie il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest. Con un'approvazione quasi plebiscitaria, l'83% delle preferenze, con An-Marlen e la coppia formata da Andrei Zevakin e Karita fermi all'8%, ha guadagnato il suo posto nella kermesse europea. Del suo brano, Espresso Macchiato, abbiamo sentito parlare negli scorsi giorni, con l'intervento del Codacons, seguito dall'iniziativa del senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, che ha riprodotto l'immagine di Cash mentre beve un caffè, con la didascalia: "Chi insulta l'Italia deve stare fuori dall'Eurovision".

Nel frattempo, la canzone è candidata alla vittoria finale dell'Eurovision Song Contest 2025, con lo stesso autore estone che potrebbe aver centrato la natura della propria proposta musicale, e non solo, con Espresso Macchiato. Sì, perché la natura dissacrante con cui gioca sugli stereotipi italiani non è una novità: anzi, le provocazioni in passato gli hanno permesso di collaborare con alcune superstar pop come Caroline Polacheck e Charli XCX. Facendo un passo indietro e ritornando al suo secondo lavoro ¥€$, si percepisce anche quanto il mondo della moda e la sua stravaganza nei visual, abbiano ridefinito anche l'immaginario del cantante. Basti pensare alla collaborazione con lo stesso Rick Owens in Mona Lisa, o a X-Ray, in cui miscela la EDM e la trap: un brano che si allontana dalle frequenze radiofoniche, anzi sembra quasi respingere l'ascoltatore.

Una continua provocazione che cerca di ribaltare anche la natura stereotipata del rapper. In un'intervista a Culted.Com, ha rivelato: "Voglio cambiare gli stereotipi e brillare su diversi lati dello spettro su come (dovrebbe) essere un rapper". E se Espresso Macchiato fosse l'ennesima provocazione a un pubblico italiano piuttosto suscettibile? E se fosse un brano che gioca proprio, attraverso una parodia, sulla distanza tra la realtà stereotipata e la percezione del pubblico italiano? C'è anche chi, nei commenti del brano su YouTube che ha superato i 4 milioni di ascolti, un aumento di 2 milioni nell'ultima settimana, si è detto divertito dal brano. Alcuni fan italiani infatti hanno sottolineato l'aspetto catchy della canzone, o slogan come "No stresso, no stresso, don't need to be depresso: come italiano, credo che me la tatuerò". Un giudizio polarizzante su Tommy Cash che nella didascalia del video invita il pubblico a fargli vincere l'Eurovision con uno slogan azzeccato: "Vinciamo l'Eurovision assieme: il caffè ci unisce tutti". Tolto il mantello del pregiudizio, sarà difficile non farsi trascinare, durante la kermesse in Svizzera dal ritornello: "Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore".