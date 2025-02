video suggerito

Codacons contro Espresso Macchiato di Tommy Cash: “Va esclusa da Eurovision, danneggia la reputazione dell’Italia” Il Codacons chiede l’esclusione di Espresso macchiato di Tommy Cash, canzone che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2025, perché offenderebbe l’Italia a causa degli stereotipi con cui gioca. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

Tommy Cash nel video di Espresso macchiato

Anche il Codacons si scaglia contro Espresso macchiato, la canzone di Tommy Cash con cui l'Estonia ha scelto, tramite un concorso, di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà in Svizzera. La canzone è da giorni virale, anche in Italia, proprio perché è una sorta di filastrocca rap di luoghi comuni sul nostro Paese cantati dal rapper 33enne estone il cui vero nome è Tomas Tammemets. Tommy Cash, che ha ottenuto la qualificazione alla competizione europea vincendo con l'83% dei voti il contest Eesti Laul 2025, è riuscito anche a far arrabbiare il Codacons che ha addirittura chiesto l'eliminazione della canzone dalla gara che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025.

Nella nota, il Codacons scrive: "Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l'Eurovision, non possiamo non sollevare dubbi circa l'opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti. In queste ore infatti si stanno registrando numerose reazioni indignate da parte di cittadini e mass media circa il contenuto della canzone ‘Espresso Macchiato' del rapper Tommy Cash, scelta per rappresentare l'Estonia al prossimo Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio – scrive il movimento dei consumatori -. Un testo contenente stereotipi sull'Italia e gli italiani, associati ai soliti cliché del caffè e degli spaghetti, ma soprattutto alla mafia e all'ostentazione del lusso, e che lascia passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata".

La canzone, il cui testo gioca con tutti gli stereotipi dell'Italia all'estero, quindi parla di mafia, spaghetti, soldi, appunto è una sorta di gioco che ha poche possibilità di vincere la competizione, ma che è riuscita nell'intento di far parlare di sé, e oggi è prima nella Viral Italia di Spotify, davanti a Lucio Corsi. "Vanno contrastate le canzoni dei rapper con testi sessisti e offensivi verso le donne, ci si domanda se, in base allo stesso criterio, sia opportuno far partecipare all'Eurovision un brano che offende un Paese e una intera comunità, e che rischia di trasmettere messaggi errati che danneggiano la reputazione di una nazione e dei suoi abitanti" continua Codacons che chiede all'EBU "di valutare misure come l'eventuale esclusione della canzone ‘Espresso Macchiato' dal prossimo Eurovision".