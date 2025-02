video suggerito

Classifica Viral Spotify, le canzoni di Lucio Corsi alle prime posizioni: la riscoperta del cantautore dopo Sanremo Le canzoni di Lucio Corsi – oltre Volevo essere un duro – sono entrate nella Classifica Viral di Spotify, con 10 brani nelle prime 20 posizioni, a dimostrazione dell'amore per ils econdo classificato a Sanremo 2025.

A cura di Francesco Raiola

Lucio Corsi (ph Marco Alpozzi:LaPresse)

Lucio Corsi continua a far parlare di sé e soprattutto della sua musica, diventata virale grazie alla partecipazione e il secondo posto finale al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Volevo essere un duro. Il cantautore toscano, infatti, ha raggiunto i 3 milioni di ascolti al mese, aumentando del 1800% il valore percentuale rispetto all scorso dicembre, quando era stata annunciata da Carlo Cotni la sua partecipazione tra i Big. E Corsi è senza dubbio la sorpresa del Festival, partendo da quasi sconosciuto, almeno da parte del grande pubblico – laddove sono anni che è considerato uno dei migliori e più originali cantautori del Paese – e finendo a diventare protagonista assoluto e a perdere la vittoria finale solo per pochi centesimi percentuali nei confronti di Olly e della sua Balorda Nostalgia.

C'è da dire che Corsi non ambiva alla vittoria, qualcosa forse di troppo grande anche per lui e per il suo messaggio, col rischio di rimanere schiacciato da tanta popolarità, ma la sua aspirazione maggiore, come ha spesso detto, era quella di avere la possibilità di suonare sempre di più. Salire su più palchi di quelli su cui riesce a salire normalmente e infatti, questa partecipazione ha contribuito al sold out di tutto il suo tour nei club, previsto a partire da aprile (anche se per adesso resta ancora aperta la possibilità Eurovision, nel caso in cui Olly dovesse decidere di no parteciparvi). Intanto mentre la Volevo essere un duro entra nelle classifiche globali, le sue vecchie canzoni fanno capolino nella classifica Viral 50 italiana, ovvero la canzone dei brani più virali e ascoltati nel nostro Paese.

Corsi ha piazzato, a oggi, 10 canzoni nei primi 20 posti, occupando, quindi il 50% delle posizioni possibili, con quattro canzoni in top 10 e il resto nelle dieci posizioni successive e diventano 20 se consideriamo la tutta la Top 50. Il successo del cantautore e la curiosità nei suoi confronti, infatti, ha portato tantissime persone a cercare anche quello che Corsi aveva scritto nei suoi oltre 10 anni di carriera. E così è possibile trovare in seconda posizione l'ultimo singolo prima di Volevo essere un duro, ovvero Tu sei il mattino, mentre in terza c'è Cosa faremo da grandi, con Trieste in settima e Astronave giradisco in decima. Le altre sette sono "L'upupa", "Freccia bianca", "Amico vola via", "La lepre", "La ragazza trasparente" e "Radio Mayday".

Insomma, ci sono canzoni prese da gran parte della discografia di Corsi che è passato dai circa 160 mila ascolti mensili di dicembre ai 3 milioni di questo momento, con la canzone sanremese che collezione oltre 8 milioni di ascolti. Ma se i numeri freddi contano fino a un certo punto, è vero che sono uno strumento di conoscenza della musica di un artista unico nel nostro Paese, che ha portato a Sanremo il meglio di sé, tutto ciò che è piaciuto di quella canzone (la poetica, i riferimenti naturalistici, le parti glam rock) si trovano in tutte le sue canzoni e che probabilmente si troveranno anche nel nuovo album intitolato proprio "Volevo essere un duro" che uscirà il prossimo 21 marzo per Sugar.