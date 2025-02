video suggerito

Sorprendente Lucio Corsi, è l'ingresso più alto della classifica mondiale di Spotify con ascolti a +1400% Lucio Corsi ha sorpreso Sanremo con Volevo essere un duro e ora raccoglie i frutti su Spotify, raggiungendo record e numeri stratosferici per la sua musica.

A cura di Francesco Raiola

Lucio Corsi a Sanremo 2025 (Marco Alpozzi/LaPresse)

Lucio Corsi è stata la sorpresa del Festival di Sanremo, l'artista che arrivato in punta di piedi si è preso completamente il palcoscenico con la sua musica, innanzitutto, ma anche con la propria persona e il carattere. Una leggerezza contagiosa che assieme all'ironia di Brunori ha regalato al pubblico due dei migliori cantautori che l'Italia ha sfornato negli ultimi anni, benché appartenenti a generazioni differenti (non a caso Brunori lo mise sotto contratto con la sua etichetta, Picicca, e attualmente condividono lo stesso manager, Matteo Zanobini). E Volevo essere un duro, la canzone che ha portato al Festival non solo si è piazzata seconda a Sanremo 2025, ma ha avuto un picco di ascolti tale da portarlo a ottenere anche un importante risultato a livello globale. Chissà se ha avuto importanza l'effetto Topo Gigio nella serata delle cover.

Volevo essere un duro record su Spotify Globale

Non è una cosa rara che nella settimana successiva al Festival le canzoni in gara finiscano nella classifica delle più ascoltate a livello globale, con picchi importanti come quello dei Maneskin, che si moltiplicò anche dopo l'Eurovision, dandogli visibilità mondiale. Lucio Corsi, però ha debuttato alla posizione 79 della classifica globale di Spotify con 1.73 milioni di stream, diventando la nuova entrata più alta di questa settimana, visto che le altre canzoni del Festival (quelle di Olly e Fedez) erano già entrate la settimana scorsa. Ma Corsi raggiunge anche un record personale che ha sempre a che fare con lo streaming.

L'incremento su Spotify del +150%

La pagina di Lucio Corsi su Spotify

Il cantautore toscano, infatti, ha ottenuto il suo giorno di streaming più grande di sempre su Spotify il 16 febbraio, con 2,844 milioni di stream dopo la finale di Sanremo, in aumento del 17.111% dall'inizio di quest'anno. A oggi, Corsi può contare su 2.327 milioni di stream al mese su Spotify, un numero che è cresciuto esponenzialmente rispetto a quelli di quando il suo nome fu annunciato tra i Big da Carlo Conti. A dicembre, infatti, i numeri del cantautore si aggiravano attorno ai 160 mila ascoltatori al mese, quindi oggi sono 15 volte di più di quanto era la normalità di Corsi, a dimostrazione dell'importanza che Sanremo ha su certi artisti. Il numero, ovviamente, è destinato a rimbalzare, probabilmente assestandosi a numeri inferiori, ma comunque maggiori rispetto alle sue medie. Oggi, inoltre, è al terzo posto delle canzoni più ascoltate su Spotify in Italia.

Lucio Corsi sul suo Sanremo

Intanto, in attesa di sapere se Olly parteciperà o meno all'Eurovision, o lascerà il posto allo stesso Corsi, il cantautore si è congedato così su Instagram: "L’avventura al nostro primo festival dei fiori finisce qua. Io e @tommaso.ottomano rincorriamo le canzoni da quando eravamo ragazzini, spesso i denti dei pianoforti ci hanno morso le dita ma non ci è mai passata la voglia di rimetterci le mani sopra. La musica mi ha aiutato a fuggire da dove mi trovavo anche quando di pullman o treni non ne passavano più. Grazie a tutti, grazie infinite per il premio della critica “Mia Martini”, complimenti a @olly_nclusive per la vittoria, gli voglio bene, vi voglio bene".