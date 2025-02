Lucio Corsi e Topo Gigio sono stati una magia a Sanremo 2025

A cura di Francesco Raiola

Lucio Corsi

Magia forse è il termine giusto per descrivere quello che ha fatto Lucio Corsi questa sera. Magia è quando succede qualcosa di straordinario, fuori dall'ordinario appunto, qualcosa che ci sorprende e lascia a bocca aperta. E forse è sempre magia quella capacità che ha il cantautore di far emergere una tenerezza assoluta. È l'ennesima magia che Corsi riesce a fare in questo Sanremo, e l'ennesima che fa nella sua carriera, perché, sì, la magia è il fil rouge che lega le canzoni e gli album del cantautore, le sue immagini, i versi, la musica che si incastra con le parole.

Lucio Corsi e Topo Gigio hanno confermato le attese che si erano creato quando il cantautore aveva annunciato colui che avrebbe portato con sé al Festival di Sanremo 2025. L'esibizione su Nel blu dipinto di Blu di Domenico Modugno, a due voci, è piaciuta tantissimo: sui social è un tributo continuo. Non solo "Volevo essere un duro", quindi, per Lucio Corsi, che aveva fatto questa scelta non solo mero stupore, ma per portare un vero e proprio racconto, dimostrando di avere un'idea di musica e racconto che non si ferma neanche sul palco più difficile del Paese. L'Ariston, quindi, è un tassello del puzzle che è questo percorso bellissimo che va avanti da anni.

Domenico Modugno, infatti, è stata la prima voce di Topo Gigio (cosa che molti non ricordano), per questo Corsi ha deciso di portarlo sul palco dell'Ariston, unendo la Storia culturale di questo Paese, musica e il coup de théâtre. Perché quest'ultimo è qualcosa che accompagna sempre il cantautore, che non scegli la strada facile della sorpresa forzata, ma porta avanti un percorso di coerenza totale. E proprio questa coerenza gli ha permesso di arrivare sul palco di Sanremo tra i Big, certo, ma sconosciuto ai più, e di risultare talmente familiare da aver scatenato un vero e proprio caso attorno alla sua figura di artista. Per questo dovete andare ad ascoltare le sue canzoni, non fermatevi, c'è un mondo magico da scoprire.

