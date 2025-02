video suggerito

Carlo Verdone per Lucio Corsi a CTCF: "Nel vero finale della mia serie lui vinceva il Festival" Carlo Verdone ha registrato un videomessaggio per Lucio Corsi, trasmesso durante l'intervista del cantante, arrivato secondo a Sanremo, a Che tempo che fa. Il regista che lo ha inserito nel cast della sua serie, Vita da Carlo, ha raccontato: "Se fosse arrivato primo, avrei postato il vero finale della mia terza stagione che è stato tagliato, dove lui vinceva il Festival".

A cura di Gaia Martino

Lucio Corsi ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa all'indomani della finale di Sanremo 2025 ha commentato il suo percorso all'Ariston, il successo ottenuto con il suo brano, Volevo essere un duro, e assistito a un videomessaggio registrato da Carlo Verdone per lui. Il regista ha incluso il cantante nel cast della terza stagione di ‘Vita da Carlo‘. Nella serie Verdone interpreta il direttore artistico del Festival, scegliendo proprio Corsi come artista in gara: una finzione che si è trasformata in realtà.

Le parole di Lucio Corsi a CTCF

"Scrivo al pianoforte, vicino alla chitarra, agli strumenti. La storia dell'ispirazione è vera fino ad un certo punto. Se ti prende senza strumenti, ci fai poco. Ti devi far trovare al posto giusto. Scrivendo quotidianamente, dedicandoci del tempo": Lucio Corsi a Che tempo che fa ha raccontato come nascono le sue canzoni. "Le copertine dei miei dischi sono quadri di mia madre" ha rivelato prima di commentare la sua posizione in classifica a Sanremo 2025. "Arrivato secondo, io sono felicissimo. Potevo fermarmi anche due giorni fa. La prima sera è stato un salto nel vuoto, ero in dubbio. Non sapevo cosa sarebbe successo. Dopo le prime due esibizioni ero al settimo cielo", le parole. Sugli abiti scelti per le sue esibizioni all'Ariston, ha continuato: "Sono vestiti che rimedio qua e là, i vestiti che porto in tour da anni e mi piace. Sul palco si incontra la musica, le persone. Ti prepari perché c'è un appuntamento e questa cosa mi affascina. Oltre alla musica c'è l'estetica, le copertine dei dischi, i video, mi danno energia". Ricordando il duetto con Topo Gigio nella serata cover del Festival, ha ripetuto quanto detto a Fanpage.it, poi: "Quella canzone parla di un sogno, di cose oniriche e la musica che mi piace è quella che mi porta da qualche altra parte rispetto alla realtà. Topo Gigio era perfetto per quella occasione".

La sorpresa da Carlo Verdone, il video messaggio

Fabio Fazio ha poi mostrato a Lucio Corsi un videomessaggio che Carlo Verdone ha registrato per lui. Queste le parole del regista: "Speravo che arrivasse primo, è arrivato in alto. Se fosse arrivato primo, avrei postato il vero finale della mia terza stagione che è stato tagliato, dove Lucio Corsi vinceva il Festival. Questa mattina quando ho saputo che è arrivato secondo e ha vinto il Premio Mia Martini sono rimasto contento. Lucio è un cantautore vero, un ragazzo profondo che ama stupirsi e vive in un mondo che lui trasforma in una fiaba. Un ragazzo colto, ha un animo bello, sereno e sincero. È una persona rara. Credo che farà una bella carriera, scriverà cose e cambierà il cantautorato". Lucio Corsi ha così risposto: "Lo ringrazio, è un esperto di musica. Sono arrivato secondo e sono felicissimo. Faccio i complimenti a Olly, se lo merita, è un grande cantautore. L'ho conosciuto, gli voglio bene e sono contento che ha vinto".

