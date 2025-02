A Lucio Corsi regalano dolci in strada a Sanremo, lui vuole pagare ma non ha soldi: cosa ha fatto per ricambiare Alcuni fan appostati fuori dall’Ariston hanno intercettato Lucio Corsi per regalargli un vassoio di chiacchiere. Il cantante voleva a tutti costi pagarle ma, non avendo soldi con sé, ha trovato un altro modo per sdebitarsi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Lucio Corsi non vuole proprio essere un duro. A riprova di ciò un video diventato virale su X. Nelle filmato il cantante, intercettato dai fan appostati fuori dall'Ariston, si offre di pagare per un vassoio di chiacchiere regalato dai fan ma, non avendo dei soldi con sé, ha trovato un altro modo per mostrare la sua riconoscenza.

A Lucio Corsi regalano un vassoio di chiacchiere fuori dall'Ariston: la reazione del cantante

Dopo aver ricevuto un vassoio di chiacchiere da parte dei suoi fan appostati all'esterno del Teatro Ariston, Lucio Corsi ha iniziato a rovistarsi nelle tasche del capotto. Il cantante, infatti, voleva a tutti costi pagare. Non avendo soldi con sé, però, ha trovato un altro modo per sdebitarsi. L'artista ha staccato una spilla a forma di stella – appuntata sul suo cappello verde – e l'ha regalata ai fan. Tra i vari commenti sul web legati alla scena, si legge: "Io non dovevo assolutamente vedere questo video in cui gli offrono le chiacchiere e lui cerca i soldi nelle tasche". E ancora: "La tenerezza di Lucio Corsi che cerca i soldi nelle tasche quando gli regalano le chiacchiere e poi regala la spilla che ha sul suo cappello lui merita il premio cucciolandia la scoperta più bella di questo Festival".

L'esibizione di Lucio Corsi con Topo Gigio

Nella serata dei duetti, Lucio Corsi si è esibito al fianco di Topo Gigio con il brano Nel blu dipinto di blu. Leo Valli, voce del topolino, ha commentato la performance nella diretta di Fanpage.it di sabato 15 febbraio:

Topo Gigio è l'anima buona dell'Italia. Ho ricevuto tantissimi messaggi d'affetto. Abbiamo avuto la potenza di riaprire quel cassetto della memoria, Gigio ha cresciuto intere generazioni, questa è la sua potenza. Per noi è stato un bellissimo sogno, una bellissima esperienza. Dove c'è Gigio c'è simpatia, ironia e bontà. Sia Tony Effe che i The Kolors con il loro staff hanno voluto fare una foto con lui.