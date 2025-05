video suggerito

Chi vincerà Eurovision 2025? I favoriti secondo i bookmakers Chi sono i favoriti all'Eurovision 2025? Manca poco alla finalissima del 17 maggio a Basilea, ma nel frattempo fioccano le supposizioni su chi conquisterà il tutolo di vincitore. Svezia e Austria svettano nella classifica dei bookmakers, l'Italia, invece, non figura nella cinquina.

Trentasette Paesi in gara e un solo vincitore. È quasi tempo della finalissima di Eurovision 2025, prevista per sabato 17 maggio a Basilea, e già iniziano a fioccare nomi e supposizioni su chi si aggiudicherà il titolo. L'attenzione, però, è tutta rivolta ai nomi dei favoriti secondo i bookmaker. L'Italia con Lucio Corsi, fa parte dei Big Five che hanno accesso diretto alla finale ma non compare nella cinquina dei favoriti. Ecco chi – secondo gli scommettitori – trionferà alla 69esima edizione dell'Eurofestival.

Chi vincerà l'Eurovision 2025: i nomi dei favoriti

Attualmente a guidare le previsioni è la Svezia, rappresentata dal trio comico-musicale KAJ (composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård) che gareggia con il brano Bara Bada Bastu. A seguire, l'Austria con JJ e la sua ballata elettro-pop Wasted Love. Per il terzo e quarto posto quasi un pari merito tra i Paesi Bassi (Claude con C'est la vie) e la Francia che ha schierato Louane, interprete del brano Maman. Secondo le statistiche consultabili sul sito Eurovision World.com, al quinto posto Israele (rappresentato da Yuval Raphael con il brano New day will rise).

Lucio Corsi assente dalla cinquina dei favoriti all'Eurovision

Nelle classifiche dei bookmakers Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro al momento si piazza solo al'11esimo posto, con una probabilità di vittoria pari all'1%. Il risultato stride con il grandissimo successo che invece sta ottenendo sulle piattaforme di streaming, dove la canzone con cui è in gara è la seconda più ascoltata su Spotify, con oltre sei milioni di ascolti nell'ultimo mese. Anche la hit Tutta l'Italia di Gabry Ponte ha raccolto un altissimo numero di ascoltatori (soprattutto in Svizzera dove la competizione musicale ha luogo), ma nonostante ciò il rappresentate di San Marino figura soltanto al 19esimo posto nella classifica dei favoriti.