Eurovision 2025, perché Lucio Corsi è già in finale con l'Italia Lucio Corsi è il rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. Ecco perché il cantante parteciperà direttamente alla finalissima del 17 maggio senza passare per il voto eliminatorio delle semifinali.

Dopo la rinuncia di Olly, Lucio Corsi è volato a Basilea per prendere parte all'Eurovision Song Contest 2025 con il brano Volevo essere un duro. Il cantante non è in gara nelle due semifinali – previste per il 13 e il 15 maggio – per un motivo semplice: l'Italia accede di diritto alla finalissima. Il nostro Paese, infatti, è uno dei "Big 5" insieme a Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Si tratta delle nazioni che hanno sempre sostenuto economicamente l'Unione europea di radiodiffusione, con le prime tre che hanno fondato l'Eurofestival.

Anche se non gareggerà, stando a quanto scritto nel regolamento, Lucio Corsi potrà comunque esibirsi durante una delle due semifinali – sarà protagonista della prima semifinale, quella di stasera 13 maggio -, per presentare il suo brano e per far sì che tutti i finalisti abbiano lo stesso livello di visibilità. L'Italia è rientrata a far parte dei Big 5 nel 2011, anno del suo ritorno all'Eurovision, ed è da quattordici anni che partecipa direttamente alla finale. Tre le vittorie: nel 1964 Con Non ho l'età di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con Insieme:1992 di Toto Cotugno e nel 2021 con Zitti e buoni dei Maneskin.

Intervistato da Fanpage.it, Lucio Corsi aveva parlato del suo nuovo album e di come si stesse preparando al suo debutto a Basilea. Il cantautore maremmano aveva rivelato di voler affrontare l'esperienza "allo stesso modo di Sanremo", assicurando di voler mantenere la stessa linea del Festival: "Nel corso di due mesi non credo di riuscire a cambiare così tanto". Corsi aveva anche chiarito di voler mantenere uno stile essenziale, in linea con la sua identità artistica:

Portiamo avanti quell'intento lì, con quello spirito, con quella direzione, anche a livello di performance, non non faremo tanti fuochi d'artificio, siamo incentrati sulla canzone, sugli strumenti, sulla performance suonata. Andremo diretti e scarni, al massimo porterò l'armonica.