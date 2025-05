video suggerito

Come si vota all'Eurovision 2025: il regolamento e il televoto delle semifinali e della finale Martedì 13 maggio inizia l'Eurovision Song Contest 2025. Prevista per giovedì 15 maggio la seconda semifinale e per sabato 17 maggio la finale. Sono 37 in totale i Paesi in gara, tra i quali rientrano anche i cosiddetti Big Five. Ecco come funziona il sistema di voto e quando poter votare dall'Italia.

A cura di Elisabetta Murina

Martedì 13 maggio inizia l'Eurovision Song Contest 2025. In prima serata su Rai2 andrà in onda la prima semifinale dell'evento, in diretta da Basilea (Svizzera). Prevista per giovedì 15 maggio la seconda semifinale, mentre per sabato 17 maggio la finale. Sono 37 in totale i Paesi in gara, tra i quali rientrano anche i cosiddetti Big Five: Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra sono qualificati di diritto alla serata conclusiva. Ecco come funziona il sistema di voto e quando poter votare in Italia. C'è una regola però: i telespettatori italiani non possono esprimere il proprio voto per la canzone che rappresenta l'Italia, in questo caso Volevo essere un duro di Lucio Corsi.

Il sistema di voto della prima semifinale di martedì 13 maggio

Nella prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 si esibiscono 15 dei 37 Paesi in gara. Tra questi c'è anche l'Italia con Lucio Corsi, che però non è ‘ufficialmente' in gara: facendo parte dei Big Five è infatti già qualificata per la finale. Per quanto riguarda gli altri partecipanti, solo i primi 10 in graduatoria accederanno alla serata conclusiva. Il pubblico da casa può esprimere il proprio voto attraverso il voto online a pagamento e il televoto con chiamate telefoniche, SMS e app ufficiale ESC 2025. I telespettatori italiani non posso votare per il proprio paese, ma durante la serata potranno esprimere una preferenza per gli altri partecipanti.

Come votare nella seconda semifinale giovedì 15 maggio

Nella seconda semifinale, prevista per giovedì 15 maggio, si esibiranno a Basilea gli altri 16 paesi in gara e, come nella prima, a classificarsi per la finale saranno sempre i primi 10. Il sistema di votazione sarà lo stesso: voto online a pagamento e televoto con chiamate, SMS e tramite l'app ufficiale ESC 2025. Dall'Italia non si potrà esprimere la propria preferenza in quanto il Paese non si esibisce.

Il voto della finale dell'Eurovision 2025

La finale di sabato 17 maggio decreterà il Paese vincitore dell'Eurovision 2025. 26 gli artisti qualificati: 20 dalle prime due semifinali, i 5 Big Five e la Svizzera che ospita l'evento. I partecipanti saranno valutati da Giurie Nazionali e dai telespettatori attraverso voto online a pagamento e televoto. Le prime 10 canzoni in graduatoria riceveranno un punteggio da 12 a 1 a seconda della loro posizione. Il risultato finale sarà determinato poi per il 50.7% dalla votazione del pubblico e per il 49,3% dalle Giurie Nazionali. La votazione del pubblico, a sua volta, si divide in pubblico nazionale e pubblico internazionale chiamato ‘Resto del mondo' (RDM). La somma di tutti i voti stabilirà la canzone vincitrice.