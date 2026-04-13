Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, via al blocco di Hormuz. Trump attacca Leone XIV: “Senza di me non sarebbe Papa”

Il presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere "un grande fan" di papa Leone XIV, che il giorno prima aveva pronunciato un discorso molto duro contro la guerra, e si è lanciato in una violenta invettiva contro di lui sui social network. "Non sono un grande fan di papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta contro la criminalità", ha dichiarato Trump ai giornalisti alla base militare di Andrews, nel Maryland. Ha accusato il pontefice di "giocare con un Paese che vuole dotarsi dell'arma nucleare", riferendosi all'Iran. Poco dopo, il presidente americano ha pubblicato un lungo messaggio sul suo social Truth, accusando Leone XIV di sostenere il programma di armamento nucleare iraniano, di essersi opposto all'operazione militare americana in Venezuela a gennaio e di incontrare simpatizzanti dell'ex presidente democratico Barack Obama, tra le altre cose. "Non voglio un papa che critica il presidente degli Stati Uniti, perché sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, IN MODO SCHIACCIANTE, cioè ridurre la criminalità a livelli storicamente bassi e creare il più grande mercato azionario della storia", ha scritto il presidente repubblicano.