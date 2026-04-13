Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, via al blocco di Hormuz. Trump attacca Leone XIV: “Senza di me non sarebbe Papa”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 13 aprile, in tempo reale. Dopo il fallimento dei negoziati tenutisi nel fine settimana a Islamabad, gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da oggi alle 16 ora italiana. La delegazione americana ha già lasciato il Pakistan. Intanto, Donald Trump attacca Leone XIV: "È un debole, pessimo sulla politica estera. Senza di me non sarebbe Papa".
Per approfondire:
- Cosa succede dopo il fallimento dei primi colloqui tra Usa e Iran a Islamabad: scenari e conseguenze
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Cosa succede dopo il fallimento dei primi colloqui tra Usa e Iran a Islamabad
Fallito il primo incontro negoziale di Islamabad, la tensione USA-Iran si sposta in mare. Tra annunci di Trump e il controllo su Hormuz, il rischio escalation minaccia l'economia globale e la pace in Libano.
Capo marina Teheran: "Ridicole minacce di Trump su blocco Hormuz"
Le affermazioni del presidente americano Donald Trump, che vuole imporre un blocco allo stretto di Hormuz, sono "ridicole". Lo ha detto il capo della marina iraniana, dopo il fallimento dei negoziati tra le due parti. "Gli uomini coraggiosi della forza navale (…) sorvegliano e controllano tutti i movimenti" americani nella regione, ha dichiarato Shahram Irani, citato dalla televisione di stato iraniana. "Le minacce del presidente degli Stati Uniti di mettere in atto un blocco marittimo contro l'Iran (…) sono del tutto ridicole e divertenti", ha aggiunto.
Teheran: "Abbiamo leve inutilizzate per contrastare blocco di Hormuz"
Mohsen Rezaei, consigliere militare ed ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie, si è unito al coro di funzionari iraniani che hanno promesso di contrastare il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz. In un post sul social X, Rezaei ha affermato che le forze armate del Paese dispongono di "importanti leve ancora inutilizzate" per contrastare un eventuale blocco di Hormuz. Ha aggiunto che l'Iran non si lascerà intimidire da "tweet e piani immaginari".
Esercitazioni congiunte di Usa, Filippine e Australia nel Mar cinese meridionale
Gli Stati Uniti e l'Australia si sono uniti alle Filippine per la seconda serie di esercitazioni marittime congiunte dal 2023 nel Mar cinese meridionale, dal 9 al 12 aprile, nello stesso lasso di tempo nel quale anche la Cina ha svolto quelli che ha definito pattugliamenti di routine, sempre nel Mar cinese meridionale. Lo riporta il sito di Reuters. Le esercitazioni congiunte di Manila, Canberra e Washington hanno visto la partecipazione di navi da guerra, aerei da combattimento e velivoli da sorveglianza in una serie di operazioni coordinate volte a rafforzare le capacità di difesa marittima, come hanno riferito le forze armate filippine.
Araghchi: "A un passo da accordo con Usa per fine guerra"
L'Iran è stato "a un passo" dal concludere un accordo per mettere fine al conflitto in Medio Oriente con gli Stati Uniti a Islamabad. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, attribuendo a Washington la responsabilità del fallimento dei negoziati. "Mentre eravamo a un passo dal protocollo d'intesa di Islamabad, ci siamo trovati di fronte a un irrigidimento totale, a richieste mutevoli e al blocco", ha affermato sul suo profilo X il giorno dopo il fallimento dei colloqui in Pakistan, attribuito da Washington al rifiuto di Teheran di rinunciare alle sue ambizioni nucleari.
Trump: "Gli aviatori salvati da F-15 abbattuto stanno bene"
I due aviatori statunitensi salvati dopo l'abbattimento dell'F-15 in Iran, "stanno molto bene" e che gli Stati Uniti sono "molto orgogliosi di loro". Lo ha detto Donald Trump parlando ai giornalisti alla Joint Base Andrews in Maryland, dopo il suo ritorno dalla Florida. I due militari sono stati recuperati dopo che il loro F-15E. Strike Eagle era stato abbattuto il 3 aprile. Il pilota era stato ritrovato rapidamente, mentre l'altro membro dell'equipaggio era stato salvato dopo aver trascorso più di un giorno nascosto in Iran.
Trump: Non sono "un grande fan" di papa Leone XIV
Il presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere "un grande fan" di papa Leone XIV, che il giorno prima aveva pronunciato un discorso molto duro contro la guerra, e si è lanciato in una violenta invettiva contro di lui sui social network. "Non sono un grande fan di papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta contro la criminalità", ha dichiarato Trump ai giornalisti alla base militare di Andrews, nel Maryland. Ha accusato il pontefice di "giocare con un Paese che vuole dotarsi dell'arma nucleare", riferendosi all'Iran. Poco dopo, il presidente americano ha pubblicato un lungo messaggio sul suo social Truth, accusando Leone XIV di sostenere il programma di armamento nucleare iraniano, di essersi opposto all'operazione militare americana in Venezuela a gennaio e di incontrare simpatizzanti dell'ex presidente democratico Barack Obama, tra le altre cose. "Non voglio un papa che critica il presidente degli Stati Uniti, perché sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, IN MODO SCHIACCIANTE, cioè ridurre la criminalità a livelli storicamente bassi e creare il più grande mercato azionario della storia", ha scritto il presidente repubblicano.
Trump: "Non mi importa se Teheran torna a tavolo negoziati"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non preoccuparsi se l'Iran tornerà o meno al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, dopo che i colloqui in Pakistan non hanno portato a un accordo. "Non mi importa se tornano o no. Se non tornano, per me va bene", ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews, nel Maryland, al suo ritorno dalla Florida. L'esercito statunitense è pronto a far rispettare un blocco dei porti iraniani da oggi, a partire dalle 16 ora italiana.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 13 aprile
Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo il fallimento dei negoziati tra Iran e USA a Islamabad. Gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da oggi alle 16 ora italiana. Il Comando Centrale americano ha annunciato che, su ordine di Donald Trump, "sarà applicato in modo imparziale un blocco nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano nei porti e nelle aree costiere iraniane o ne escono, inclusi tutti i porti iraniani situati nel Golfo Arabico e nel Golfo dell'Oman".
Intanto, il presidente ha attaccato il Papa, definendolo un "debole, che senza di lui non sarebbe mai diventato pontefice".