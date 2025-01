video suggerito

Chi è Doechii, la rapper di Denial Is A River incoronata da Kendrick Lamar e Tyler The Creator Doechii, nome d'arte di Jaylah Ji'mya Hickmon, è una rapper statunitense riconosciuta grazie al successo del suo ultimo mixtaper Alligator Bites Never Heal, candidato ai Grammy Awards 2025.

A cura di Vincenzo Nasto

Doechii, via Getty Images

Doechii, nome d'arte di Jaylah Ji'mya Hickmon, è una delle rapper statunitensi ad aver catturato l'attenzione del pubblico nel 2024, in cerca della consacrazione ai prossimi Grammy Awards 2025. È nata nel 1998 a Tampa, in Florida. Nel frattempo, la donna che ha pubblicato nella sua giovane carriera già 2 Ep e 3 mixtape, ha avuto il riconoscimento di due dei più grandi artisti hip hop internazionali: da una parte Kendrick Lamar che ha riconosciuto il suo ultimo progetto, Alligator Bites Never Heal, il "più pesante uscito negli ultimi mesi". Dall'altro lato, Tyler The Creator ha scelto di invitarla a collaborare nel suo ultimo progetto Chromakopia, nella traccia Balloon, che accompagna la fine del disco. La fama di Doechii si deve anche al grande successo della sua partecipazione al format Tiny Desk della NPR, la radio pubblica statunitense, che conta su YouTube oltre 6,3 milioni di visualizzazioni. L'exploit del suo ultimo progetto, Alligator Bites Never Heal, con al centro il singolo Denial Is A River ha ottenuto anche 3 candidature ai Grammy Awards 2025, nelle categorie miglior esordiente, miglior album rap e miglior interpretazione rap con il singolo Nissan Altima. Ma andiamo a scoprire chi è Doechii.

Chi è Doechii, rapper e cantante statunitense

Doechii, nome d'arte di Jaylah Ji'mya Hickmon, è una cantante e rapper statunitense nata nel 1998 a Tampa, in Florida. Dopo aver frequentato la Howard W. Blake High School, nel 2018 ha pubblicato il suo primo singolo Girls, seguito successivamente dal suo primo Ep Conve Music Session Vol.1. Negli anni, oltre adha collaborato nel 2022 con SZA in Persuasive: entrambe facevano parte fino a poco tempo fa della stessa etichetta, la TDE Entertainment, che ha dato i suoi natali anche a Kendrick Lamar. Come ha rivelato in un'intervista al portale Acclaim Magazine, il suo amore per la scrittura è iniziato sin da piccola, scrivendo poesia, per poi dedicarsi alla musica da adolescente. In un'intervista al portale GayTimes.com, ha rivelato la sua bisessualità: "Ho sempre saputo di essere gay. Attualmente sono bisessuale. Adesso sto con una donna e ho sempre saputo di amare le donne. Sono stata molto, molto consapevole fin dalla tenera età".

Le canzoni di Doechii e il successo di Denial Is A River

Dopo il primo bagliore di luce con la viralità su TikTok nel 2020 con Yucky Blucky Fruitcake, il riconoscimento maggiore per Doechii arriva nel 2024 con la sua partecipazione al Tiny Desk della NPR, ma anche grazie a Denial Is A River, contenuto nel suo ultimo progetto Alligator Bites Never Heal. L'album, candidato a tre premi ai Grammy Awards 2025, racconta in 19 tracce una seduta teraupetica della cantante, affrontando il buio del recente passato, anche attraverso una chiave surrealista. È ciò che avviene anche in Denial Is A River, una riflessione con la propria coscienza, trasformata anche attraverso il video ufficiale in una sitcom retrò: oltre 6,5 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana. L'album, su Spotify, ha collezionato oltre 100 milioni di stream, anche grazie al successo di Nissan Altima, 52 milioni, e Denial Is A River, 34.