video suggerito

Morto Young Noble, il rapper e amico di Tupac Shakur si è tolto la vita a 47 anni È morto all’età di 47 anni il rapper Young Noble, membro del collettivo The Outlawz, fondato da Tupac Shakur negli Anni Novanta. Si sarebbe tolto la vita. Stando a quanto dichiarato dagli amici e colleghi da tempo aveva problemi di salute mentale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo dell'hip hop americano è sconvolto per la tragica morte di Young Noble, nome d'arte di Rufus Lee Cooper III, rapper e membro del collettivo Outlawz, che fu fondato da Tupac Shakur, che venerdì 4 luglio si è tolto la vita con un colpo di pistola. Aveva 47 anni. La morte è stata annunciata dall'amico, anche lui rapper, E.D.I. Mean, con un messaggio su Instagram.

La morte annunciata dagli amici e colleghi

Una morte inaspettata che, però, nasconde delle ragioni ben più profonde che anche i suoi amici e colleghi del collettivo hanno provato a spiegare. Infatti, nel messaggio diffuso su Instagram con cui E.D.I. Mean ha comunicato la notizia della scomparsa di Young Noble ha scritto:

Oggi ho ricevuto una delle notizie più devastanti e inaspettate della mia vita. Mio fratello e compagno da oltre 30 anni si è tolto la vita questa mattina. La salute mentale è una battaglia reale che in tanti combattono in silenzio. Controllate i vostri cari.

Sulla salute mentale e sulla necessità di intervenire, soprattutto quando si pensa che non ce ne sia bisogno, è stato anche Snoop Dog che, saputa la notizia, ha pubblicato una storia scrivendo: "Dannazione, la salute mentale è un problema reale".

Leggi anche Carabiniere in moto fuori servizio ucciso da ubriaco alla guida con patente scaduta da un anno

L'incontro con Tupac Shakur

Young Noble era nato in California il 21 marzo 1978, ma poi cresciuto nel New Jersey dove ha conosciuto Hussein Fatal e Yaki Kadafi, che sarebbero entrati a far parte del collettivo musicale. Tornato in California, incontra Tupac Shakur, nel 1996 quando stava registrando Alle Eyez on Me e da quel momento si instaurò un legame tale tra loro che portò Young Noble ad entrare nel collettivo creato dal rapper. Prese parte, poi, in maniera sostanziale aò progetto che Tupac aveva lasciato incompiuto prima di morire, ovvero The Don Killuminati: The 7 Day Theory, pubblicato dopo il suo assassinio. Il nome di Noble compare in alcuni brani anche piuttosto famosi come Hail Mary, Life of an Outlaw e Just Like Daddy.