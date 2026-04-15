Fuori strada con auto rubata a Uta: morto il 22enne Michele Murgia, ferito l’amico. Ipotesi fuga terzo passeggero

Sono finiti fuori strada con un’automobile rubata a Quartu Sant’Elena nel pomeriggio: Michele Murgia, 22 anni, è morto sul colpo, mentre il conducente 23enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita. Si indaga sull’ipotesi di un terzo passeggero fuggito dopo il fatto.

Foto di archivio

A bordo di un'automobile rubata, un 22enne e l'amico 23enne sono finiti fuori strada in un tragico incidente costato la vita al passeggero più giovane. I due, secondo quanto ricostruito, viaggiavano sulla macchina rubata a Uta, nel Cagliaritano. La Fiat Panda era stata sottratta nel pomeriggio al legittimo proprietario a Quartu e poco prima dell'incidente, avvenuto intorno alle 22 di sera, stava percorrendo via Sant'Ambrogio. La macchina ha urtato il guardrail, poi ha finito la sua corsa contro un albero.

Il passeggero 22enne, morto sul colpo, si chiamava Michele Murgia e viveva ad Assemini. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l'auto era guidata dall'amico poco più grande, ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il secondo passeggero è stato trasportato al Policlinico di Monserrato.

Gli altri automobilisti hanno subito allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118 e i carabinieri. Per Murgia non vi è purtroppo stato nulla da fare, mentre l'amico è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si esclude, fortunatamente, il pericolo di vita. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto apprende Fanpage.it, a bordo della vettura rubata ci sarebbe stata una tersa persona rimasta illesa e allontanatasi, in stato di choc, dal luogo dell'incidente subito dopo il fatto.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la Fiat Panda era stata rubata nel parcheggio del centro commerciale Le Vele di Quartu Sant’Elena. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire al terzo passeggero, la cui identità è al momento sconosciuta.

Per farlo, sarà necessario visionare le telecamere di videosorveglianza e ascoltare il racconto di eventuali testimoni dell'incidente stradale.