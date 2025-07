Tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2025: Lucio Corsi vince due premi, bene La Nina e Anna Castiglia

video suggerito

La Targa Tenco 2025 per il miglior album di quest'anno va a Lucio Corsi e al suo Volevo essere un duro. Sono stati rivelati oggi i vincitori delle Targhe tenco 2025 nelle sue varie categorie. Oltre a quelle per il Miglior Album, infatti, sono stati annunciati anche vincitori e vincitrici per il Miglior album in dialetto, la Migliore canzone, la Migliore album opera prima, Migliore album di interprete e Migliore album a progetto. Il secondo classificato al festival di Sanremo si è aggiudicato il premio principale con 73 voti, mettendosi alle spalle Piero Ciampi, Emma Nolde, Brunori Sas e Federico Sirianni.

Chi ha vinto le Targhe Tenco 2025

Tra le vincitrici c'è anche La Nina, ovvero Carola Moccia, che con il suo Furèsta si aggiudica il premio per il Miglior album in dialetto – categoria che potrebbe tranquillamente finire in quella generale, per esempio – con 77 voti, davanti a Enzo Gragnaniello e Stefano Saletti, mentre Anna Castiglia vince il premio come Miglior album opera prima con Mi Piace cohe con 97 voti si mette alle spalle Luca Romagnoli e Lauryyn. Miglior alkbum di interprete va a Ginevra di Marco con Kaleidoscope che batte Diverse di Ornella Vanoni per otto punti, mentre la migliore canzone è Volevo essere un duro, sempre di Lucio Corsi, seconda a Sanremo e quinta all'Eurovision. Infine il premio come Milglior album a progetto va a Pagani per Pagani.

I vincitori per categoria delle Targhe Tenco 2025

Ecco l'elenco di tutti i candidati e vincitori delle varie categorie delle Targhe Tenco con i relativi voti:

Miglior Album

LUCIO CORSI – Volevo essere un duro 73 PIERO CIAMPI – Siamo in cattive acque 48 EMMA NOLDE – Nuovospaziotempo 44 BRUNORI SAS – L'albero delle noci 40 FEDERICO SIRIANNI – La promessa della felicità 34

Migliore album in dialetto

LA NIÑA – Furèsta 77 ENZO GRAGNANIELLO – L'ammore è na rivoluzione 65 STEFANO SALETTI- Mediterranima 36 ALVISE NODALE – Gotes 26 LIBERATO – Liberato III 26

Migliore album opera prima

ANNA CASTIGLIA – Mi piace 97 LUCA ROMAGNOLI – La miseria 36 LAURYNN – Aritmia 28 p.a.o. – a cuore aperto 24 CRISTIANO FATTORINI – Tutto intorno 18

Migliore album di interprete

GINEVRA DI MARCO- Kaleidoscope 60 ORNELLA VANONI -Diverse 52 ILARIA PILAR PATASSINI – Canto Conte 51 MIA MARTINI – Tarab 39 GIULIA PRATELLI e LUCA GUIDI – Di Blu. Omaggio a Domenico Modugno 31

Migliore canzone

VOLEVO ESSERE UN DURO – Lucio Corsi 79 FIGLIA D' ‘A TEMPESTA – La Niña 45 GLI SBANDATI HANNO PERSO – Marracash 43 L'ALBERO DELLE NOCI – Brunori Sas 39 QUANDO SARAI PICCOLA – Simone Cristicchi 29

Migliore album a progetto

Pagani per Pagani 63 Sarò Franco Vol. 2 – Altre canzoni inedite di Califano 61 Canzoni di Fuga e Speranza 48 Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti 22 Trentatré Suonati 12