Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni: il messaggio della band al batterista Matt Cameron, batterista dei Pearl Jam dal 1998 ha annunciato di lasciare la band dopo 27 anni: ad annunciarlo è stato un messaggio congiunto lanciato sui propri social network. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Matt Cameron – ph Tim Mosenfelder:WireImage

I fan dei Pearl Jam dovranno abituarsi a vedere la band senza più il batterista Matt Cameron che ha deciso di lasciare la band dopo 27 anni di unione. A dare la notizia è stato lo stesso musicista e la band con un messaggio congiunto lanciato sui social, in cui le parti si salutano affettuosamente: un saluto che mostra come la scelta sia stata non traumatica: "Dopo 27 fantastici anni, ho mosso i miei ultimi passi dalla batteria per i possenti Pearl Jam". A quel punto il batterista ha voluto ringraziare gli altri membri "per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato l'opportunità di una vita, piena di amicizie, artistiche, sfide e risate – ha scritto il batterista nel messaggio -. È stato un viaggio incredibile. Ne seguiranno altri. Ringrazio tutti di cuore. Pace e amore".

L'ingresso di Cameron nei Pearl Jam

Matt Cameron aveva raggiunto la batteria dei Pearl Jam nel 1998, dopo la fine della sua esperienza con i Soundgarden – band fondata da Chris Cornell – dove era entrato nel 1986 a seguito delle esperienze con i Bam Bam e gli Skin Yard. Il batterista entra a far parte dei Pearl Jam sostituendo Jack Irons e facendo il suo esordio nell'album live Live on Two Legs. Cameron avrebbe poi partecipato sia alla reunion dei Soundgarden e suonando anche nei Temple of Dog. Per il batterista l'ultimo lavoro in studio con la band è stato Dark Matter, l'album uscito nell'aprile del 2024.

Il messaggio della band a Cameron

Sui social ha anche commentato la band che del proprio ormai ex batterista ha scritto: "Dall'essere uno dei nostri primi eroi musicali nelle band Skinyard e nei grandi Soundgarden, fino a suonare nei nostri primi demo nel 1990, Matt Cameron è stato un unico e vero potere di musicista e batterista. Ha spinto gli ultimi 27 anni di live dei Pearl Jam e registrazioni in studio. È stato un capitolo profondamente importante per il nostro gruppo e gli auguriamo sempre ogni bene. Ci mancherà profondamente ed è per sempre nostro amico nell'arte e nella musica. Ti vogliamo bene Matt".