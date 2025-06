video suggerito

La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all'Ippodromo la Maura di Milano: l'ordine delle canzoni Questa sera 24 giugno i Linkin Park suoneranno all'Ippodromo la Maura di Milano per gli I-Days 2025: in scaletta sono previste canzoni come In the end, Numb, Faint, What I've Done e Somewhere I Belong.

A cura di Redazione Music

I Linkin Park

Questa sera martedì 24 giugno 2025 agli I-Days di Milano arrivano i Linkin Park che si esibiranno sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura per il loro unico concerto in Italia, nell'ambito del loro From Zero World Tour. La band americana torna in Italia a distanza di otto anni dal loro ultimo concerto che risale al 2017 sempre nell'ambito degli I-Days e questa volta lo fa, loro malgrado, con una nuova formazione dopo la morte di Chester Benington: per From Zero, infatti, la band è stata composta da Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, insieme ai nuovi membri Emily Armstrong [della band Dead Sara] come co-vocalist e Colin Brittain [autore/produttore di canzoni per G Flip, Illenium, One OK Rock] come batterista. La band ha già annunciato un nuovo live in Italia per il 26 giugno 2026 quando saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze.

La scaletta del concerto dei Linkin Park a Milano

La mappa degli ingressi all’Ippodromo La Maura per il concerto dei Linkin Park

I Linkin Park, quindi, porteranno sul palco dell'Ippodromo La Maura le canzoni del loro ultimo album From Zero, uscito il 15 novembre 2024, ma presenteranno ai propri fan, visto anche quello che stanno suonando nei festival europei, alcuni tra i loro successi più importanti come In the end, Numb, Faint, What I've Done, Somewhere I Belong, tra le altre. Prima dei Link Park, però, sul palco della città meneghina saliranno anche la band heavy metal canadese SPIRITBOX anticipata dalla band alt-rock emo JIMMY EAT WORLD e dal rapper e produttore di New York JPEGMAFIA. Stando a quanto visto negli ultimi concerti, la scaletta potrebbe essere questa

Inception Intro A (with elements of "Castle of Glass")

Somewhere I Belong

Lying From You

From the Inside

The Emptiness Machine

Creation Intro A (with elements of "Castle of Glass")

The Catalyst

Burn It Down

Two Faced

Waiting for the End

Up From the Bottom

One Step Closer

Break/Collapse

Lost

Overflow

What I've Done

Numb

In the End

Faint

Resolution Intro A (with elements of "Castle of Glass")

Papercut

A Place for My Head

Heavy Is the Crown

Bleed It Out