Il ritorno dei Linkin Park: Emily Armstrong al posto di Chester Bennington per una nuova era della band È arrivato il momento di un nuovo inizio per i Linkin Park. L'amatissima rockband americana ha annunciato l'arrivo di nuovi membri, in primis Emily Armstrong, ex cantante dei Dead Sara. Annunciato anche un nuovo singolo e le date del From Zero World Tour.

A cura di Ilaria Costabile

Grandi novità per i Linkin Park, una delle rock band più amate di sempre, che dopo aver preparato i fan ad annuncio epocale. Mike Shinoda, il fondatore della band, nella notte durante una livestream ha annunciato l'arrivo di due nuovi membri e un album di inediti, che arriva a sette anni dall'ultimo, nel 2017, quando il frontman Chester Bennington si tolse la vita.

Un nuovo inizio per i Linkin Park

A Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn si aggiungeranno anche il batterista Colin Brittain, ma soprattutto la co-vocalist Emily Armstrong, cantante della rockband Dead Sara. Già da tempo si parlava della possibilità che la band potesse ripartire affidandosi ad una voce femminile e, infatti, è proprio da questo punto che i Linkin Park riprenderanno a suonare senza temere che un altro frontman potesse risultare una copia sbiadita del compianto Chester Bennington. Un nuovo inizio per la rockband americana che, quindi, ha promesso ai fan anche un nuovo album di inediti, dopo il lungo silenzio iniziato nel 2017, dopo la terribile scomparsa del loro frontman. Una nuova era inizia per la band che ha annunciato anche l'uscita di un nuovo singolo, The Emptiness Machine, e anche un nuovo video, per anticipare il nuovo disco dal titolo From Zero, che uscirà il 15 novembre. A questo si aggiungono anche i primi sei concerti nei palazzetti: Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seoul e Bogotà, che rientrano nel programma del "From Zero World Tour".

Chi è la cantante Emily Armstrong

Tocca ad Emily Armstrong, quindi, riprendere in mano le redini di una storia musicale importante. La musica è stata presente nella sua vita sin dai 12 anni – e ora ne ha 38- quando ha iniziato a suonare la chitarra e scrivere canzoni. Dal 2002 in poi ha guidato i Dead Sara, gruppo che pur avendo le carte in regola per raggiungere il successo, almeno stando ai commenti della critica, non ha mai raggiunto certe vette. È arrivato il momento, quindi, di cambiare direzione per la cantante che entra in un gruppo che