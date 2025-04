video suggerito

Perché Cuta ha vinto Nuova Scena 2 di Netflix ma su Spotify è virale un brano precedente all'edizione Ecco perché Cuta ha vinto la seconda edizione di Nuova Scena, il rap talent di Netflix e cosa c'entra la semplificazione del linguaggio. Nel frattempo, il cantante si trova al secondo posto nella Top 50 Viral Italia con il singolo Cose Serie.

A cura di Vincenzo Nasto

Cuta, foto di Karim el Maktafi per Netflix

Cuta, nome d'arte del rapper milanese classe 2003 Luca Olivari, è il vincitore della seconda stagione di Nuova Scena, il rap talent italiano trasmesso da Netflix. Grazie al suo percorso all'interno del programma si è aggiudicato anche il premio di 100mila euro, oltre ad aver collaborato con alcuni dei più importanti producer italiani. Basta osservare i credit dei due inediti pubblicati nel programma: il primo è stato Mica Io, prodotto da Andry The Hitmaker, mentre in finale è arrivato con Sedicenne Incinta, a cui ha lavorato Junior K. La vittoria di Cuta è arrivata in finale contro Nox e la sorpresa calabrese Camilway, ma soltanto i primi due hanno aperto una discussione tra Fabri Fibra e Rose Villain sull'equilibrio tra l'attitudine rap dello show e la necessità di confrontarsi con i codici musicali e non solo, dell'attuale industria musicale.

Quali sono gli aspetti di Cuta che hanno maggiormente colpito il pubblico

Sembra questo l'aspetto più controverso del talent show di Netflix, che non ha sicuramente elemosinato nello scouting. Cuta, infatti, da anni è un nome riconosciuto nel mondo del freestyle italiano: basti pensare allo scontro con Drimer al Fight Club, ma anche la vittoria al Muretto di Milano e la finalissima del BPM. Un talento già riconosciuto che si è scontrato durante il proprio percorso con talenti come Lina Simons, Erness, Nachelo, ma anche Joe Joe e Amon, oltre ai due finalisti. Nel suo percorso Cuta ha anche collaborato con Gemitaiz nella cover di Noi Siamo Così, oltre a incidere con Willie Peyote, Madman, Eso, Nox e Camilway sulla Red Bull Posse prodotta da Andry The Hitmaker. Ma cosa ha convinto di più di Cuta? Sicuramente l'abilità nel freestyle, anche nella battle contro un mostro supremo come Ensi: la capacità di ribaltare le quartine lo rendono uno dei concorrenti più interessanti di quest'edizione.

L'autoironia come cambiamento nell'algoritmo di scelta dei giudici

A questo si aggiunge anche la capacità autoironica nel racconto, più intrattenente per il pubblico, rispetto a una dimensione molto più grave e personale assunta anche da altri concorrenti. Una scelta originale che sembra rispecchiare anche la necessità di altre modalità di racconto degli artisti, una corda che sembra sempre di più stringere il cappio della creatività nella scena rap italiana. La vittoria di Cuta riflette un cambiamento anche nell'algoritmo della scelta dei tre giudici, Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier, che solo lo scorso anno non avevano premiato il lol rap di El Matador, preferendogli una penna più "articolata" come quella di Kid Lost. E qui c'è anche la prima sorpresa, a una settimana dalla vittoria di Cuta.

Perché Cuta è in Top 50 Viral Italia di Spotify con un brano come Cose Serie

Infatti, osservando la Top 50 Viral Italia, a sorprenderci non è la presenza di Cuta nella top 3, solo al secondo posto per la presenza di Nesta con James Bande. Ma è il brano che invece potrebbe sorprendere, soprattutto scontrandosi con l'immaginario che Cuta aveva proiettato all'interno del programma: stiamo parlando di Cose Serie. Infatti se combacia la "denuncia sociale" sulle enormi aspettative che incatenano i più giovani, i toni non appaiono scanzonati, tutt'altro. Una penna molto più tagliente che si traduce anche in strofe come: "La vita ti aspetta a braccia aperte ma a occhi chiusi, ragazzini vuoti saran uomini confusi, in un sistema che non permette di essere unici aspettan sabato sera per essere come tutti. E io non son uno che si accontenta ma per quanto mi riguarda il cielo è femmina, non voglio darti una mano ma prendila, c'è differenza tra resa e rendita".

Quanto pagherà la semplificazione del linguaggio a lungo termine

Una dimensione apparsa semplificata nello show Netflix, un aspetto che lo stesso Cuta ha sottolineato nell'intervista a Cosmopolitan concessa dopo poche ore dalla vittoria, in cui sottolinea come il programma gli abbia insegnato a semplificare il linguaggio: "Per me la roba che ho sempre fatto fuori da Nuova Scena è sempre la stessa di quella che faccio ora, ma Nuova Scena mi ha insegnato tanto dal punto di vista delle modalità dell'industria musicale, soprattutto la necessità di arrivare al primo colpo. Questo mi ha aiutato, secondo me, a semplificare il linguaggio, in alcuni casi forse anche troppo, però sì, questo è il valore aggiunto rispetto a prima". Bisognerà capire quando pagherà questa scelta nel lungo termine.