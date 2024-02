Nuova Scena, c’è rap ma forse solo per TikTok: cosa ci dice il talent con Fibra, Geolier e Rose Villain Nuova Scena, il primo talent rap in Italia, distribuito da Netflix, per adesso sembra aver trovato solo artisti con un loro seguito già su TikTok: in attesa della finale del 4 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spender, El Matador

E allora, questa Nuova Scena? Il primo talent show rap in Italia, distribuito da Netflix e che riprende il format americano Rhythm + Flow, sembra stia ancora cercando una sua dimensione televisiva, mentre la velocità con cui alcuni protagonisti si sono imposti sui social, soprattutto su TikTok, suggerisce quanto potenziale abbia la trasmissione. E se possono aver deluso alcuni protagonisti della prima edizione del programma, traditi dall'emozione sul palco come Ciro Zero, ma anche Christian Revo, c'è anche chi come Spender ed El Matador, è riuscito a mantenere le aspettative iniziali. Tra i due protagonisti della prima edizione del programma, solo El Matador è riuscito ad arrivare alla finale, che sarà disponibile dal prossimo 4 marzo sulla piattaforma, ma entrambi stanno raccogliendo numeri su TikTok e su Spotify.

Partiamo da Spender: nome d'arte di Gianluca Lisci, classe 1993 da Centocelle. Non è il nuovo arrivato della classe diretta da Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain, anzi. Spender si è distinto sin dalle prime battute per una forzata e costante voglia di attenzione, anche attraverso un flow molle e delle punchline "politicamente scorrette". Sullo sfondo, un passato con la droga, che regala, per il momento, forse l'attimo più intimo della trasmissione, quando piange cercando di dimenticare ciò che è accaduto. Allo stesso modo, anche il più caotico, mentre dopo l'eliminazione in semifinale, cerca di distruggere i bagni, mentre i giudici si complimentano con i tre finalisti.

Il suo continuo desiderio di evasione, con la parentesi "Fanc**o Spender" rivolto dal pubblico e dai giudici, viene però messo in pari con la richiesta di Vetro, il suo inedito, molto personale, pubblicato per Netflix. E anche se la canzone gli ha dato la possibilità di salire sul palco con Noyz Narcos, sono le sue clip con il primo freestyle, ripreso dal brano The Idol, ad aver conquistato il pubblico di TikTok. Facendo solo un passo indietro, The Idol era divenuta famosa anche per la reference a Maria Sofia Federico, comparsa in alcuni video sul profilo del rapper. Se il personaggio Spender ha sorpreso per l'attitudine, ci è riuscito molto meno con la musica portata sul palco: c'è un ronzio del primo Rosa Chemical, di una Polka che sembra più adatta alla traduzione social che a una vera e propria canzone.

Se la penuria di originalità sembra aver colpito molti personaggi sul palco di Nuova Scena, il viso e la voce di El Matador erano già riconoscibili per il pubblico di TikTok. Un profilo da oltre 157mila follower, con oltre 5 milioni di mi piace. Forse uno dei più grandi pregi di El Matador, oltre a descrivere sua madre come una "cavalla", meme d'autore per il talent show su Netflix, è l'originalità delle rime. Non si tratta di una dimensione tecnica, quanto di un aspetto machista totalmente ribaltato: una costante ricerca di punchline Lol, che era già possibile sentire in Tortellini alla Paulo Dybala, ma anche nelle prime collaborazioni con Ince. Entrambi nel programma hanno cercato di viaggiare sul mood di La voglio Mora, ultimo feat prima dell'ingresso nel programma di Netflix. Ma El Matador sembra poter essere veramente uno dei pochi fattori Wow dell'edizione, lo conferma con il tentativo reggaeton con Maliciosa, ma soprattutto con la collaborazione con Guè in un remix di Cookies' n Cream.

C'è qualcosa che rimane incastrato tra i denti della Nuova Scena, ma finalmente si hanno le condizioni in Italia per un talent rap, su Netflix, che dovrà essere levigato nel tempo. E se per adesso non sembra ancora esistere un ponte, una connessione, con l'industria discografica, come Amici e X Factor hanno costruito nel tempo, Nuova Scena ha comunque portato alla luce due autori che hanno già avuto highlight sui social. Peccato invece, che chi ha già ricevuto importanti endorsement, come Suspect CB con il feat di Ernia, e Christian Revo con Ntò, ma anche con lo stesso Geolier, non sia riuscito a imporsi e fare l'ultimo salto. Ma se Nuova Scena ha messo in luce alcune pecche degli autori, c'è sicuramente quella di mantenere il palco, ma soprattutto esibirsi in freestyle. Certo, magari la prossima volta senza mandarli al macero contro sua altezza Fred De Palma.