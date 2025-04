Nuova Scena 2, Geolier: “Troppi pregiudizi sui rapper. Pensano ancora che non sappiamo scrivere e cantare”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nuova Scena è tornato su Netflix con una nuova edizione. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono i protagonisti del rap show – i cui nuovi episodi saranno disponibili dal 7 aprile sulla piattaforma streaming – che vede sfidarsi a suon di versi, numerosi concorrenti desiderosi di conquistare il loro posto nel mondo rap. Dopo la vittoria di Kid Lost nella prima edizione, toccherà a un altro rapper vincere il montepremi da 100mila euro con il quale potrà costruire il suo sogno. I tre giudici in un'intervista all'Adnkronos hanno detto la loro sulla considerazione del rap in Italia. Secondo Geolier "oggi c'è ancora chi pensa che i rapper non sanno cantare e scrivere".

Le parole di Geolier e Fabri Fibra sul rap in Italia e Nuova Scena

Geolier, sui pregiudizi che circolano sui rapper, ha dichiarato: "Oggi c'è ancora chi pensa che i rapper siano musicisti che non sappiano scrivere e cantare. Il rap è in una fase di giudizio in cui è ancora una ‘cosa nuova'". E poi, ha continuato, "mancano gli ascoltatori". Fabri Fibra, parlando dei concorrenti del rap show, ha spiegato che per "essere un bravo rapper non basta avere un disagio": "Bisogna ascoltare tanta musica, devi avere un po' di quel talento naturale, ma anche "andare a tempo, non è facile e nemmeno scontato", ha continuato. Il celebre cantante e rapper si è detto "stupito dei concorrenti che arrivano allo show" , e ricordando i suoi primi passi nel mondo rap, ha continuato: "Io se avessi iniziato la mia carriera con ‘Nuova Scena' sarei arrivato acerbo e mediocre. Ho dovuto incassare tante sconfitte per arrivare a un livello ascoltabile".

Rose Villain: "Sanremo aveva bisogno del rap per stare al passo con i tempi"

Il rap negli ultimi anni è diventato ‘nazional popolare', arrivando anche al Festival di Sanremo che nelle ultime edizioni ha visto tra i Big numerosi rapper, tra cui anche Geolier e Rose Villain. Quest'ultima all'Adnkronos, a tal proposito, ha detto la sua: "Ma non è stato il festival a ‘lanciare' il rap. Sanremo aveva bisogno della modernità della musica di oggi per stare al passo con i tempi".