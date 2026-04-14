Nicolò Filippucci, primo live dopo Sanremo: con Settembre su “Vertebre” cresce la nuova scena pop

Ai Magazzini Generali di Milano, Nicolò Filippucci ha presentato “Un posto dove andare”, il suo album d’esordio. Sul palco è andato in scena anche il duetto con Settembre in “Vertebre”, due artisti della nuova generazione pop italiana.

Nicolo Filippucci e Settembre, 2026

Sono passati solo pochi mesi dalla vittoria delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, che ha proclamato Nicolò Filippucci vincitore del concorso, dopo la lunga trafila di Sanremo Giovani e il recente passato ad Amici 24. L'autore di "Laguna" è salito ieri sera, sul palco dei Magazzini Generali di Milano per "La prima volta insieme", il "primo" concerto per il cantante umbro che ha presentato anche il progetto "Un posto dove andare", dopo l'Ep d'esordio "Un'ora di follia".

La nuova generazione pop italiana di Nicolò e Settembre

Tra gli elementi che hanno arricchito la serata, c'è sicuramente la partecipazione di un ospite in particolare, Settembre. Infatti, i due sono legati a doppio filo con il Festival di Sanremo, con Nicolò che è succeduto proprio al cantautore napoletano per il premio Nuove Proposte. In questo senso, Nicolò e Settembre rappresentano una nuova generazione pop, che irrimediabilmente ha attraversato spazi come talent televisivi, rispettivamente Amici e X Factor, riuscendo successivamente a crearsi un proprio spazio, un proprio pubblico.

Il duetto sulle note di "Vertebre" di Settembre

In questo senso, l'affezione del pubblico lo si è notato dapprima dai numeri dei vari singoli e progetti. Per esempio, Filippucci è riuscito a raccogliere oltre 10 milioni di streaming con il suo primo Ep. Con "Cuore Bucato" diventata una delle colonne sonore nella passata edizione del talent di Canale 5 con oltre 2,8 milioni di ascolti. Ma, ritornando al concerto, uno dei momenti più importanti, arrivato con l'ingresso sul palco di Settembre, è proprio il brano vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025 "Vertebre".

Il successo di "Vertebre" a Sanremo 2025 e la cover di "Amandoti" dei CCCP

I due hanno deciso di duettare sulle note del brano arrivato a oltre 26 milioni di streaming, una delle sorprese dell'edizione 2025 di Sanremo, in grado di superare molte delle canzoni dei concorrenti Big in gara. Un'interpretazione che non solo ha creato un momento da ricordare per il pubblico milanese, ma che coincide anche con una fotografia della nuova generazione del pop italiano che si sta facendo spazio. I due si sono incontrati di nuovo anche per la cover di "Amandoti" dei CCCP, con Nicolò al pianoforte.

Durante il concerto compare anche TrigNO, la bromance di Amici 24

In questo senso non è mancato anche il momento amarcord di Amici 24, con ospite sul palco TrigNO, il vincitore della categoria canto del programma. Chiamato da Nicolò sul palco, mentre TrigNo assisteva sugli spalti al concerto, i due sono ritornati sulla collaborazione storica di Amici 24, la cover di "Overdose d'amore" di Zucchero. Un concerto, quello di Nicolò ai Magazzini Generali di Milano, che mostra una nuova generazione pop che sta riuscendo a trovare un equilibrio tra alti e bassi, anche tra i volumi immensi di talent e Sanremo, con un proprio linguaggio, una propria identità.