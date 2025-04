video suggerito

Al via la vendita generale dei biglietti del concerto di Lady Gaga a Milano: prezzi e dove acquistarli Da oggi sono aperte le vendite per tutti dei biglietti dei due concerti che Lady gaga terrà all’Unipol Arena di Milano il 19 e 20 ottobre 2025. I prezzi dei biglietti variano dai 64 ai 231 euro mentre i pacchetti Vip oltre i 400 euro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Music

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lady Gaga (ph Jordan Strauss/Invision/AP)

Oggi parte la vendita generale dei biglietti di Lady Gaga per i due concerti che terrà all'Unipol Arena di Milano il 19 e 20 ottobre 2025, preferendo i Palazzetti agli Stadi. Due appuntamenti attesissimi da parte dei fan della popstar americana, che torna in tour in Italia a sette anni dall'ultima volta e lo fa per presentare il suo ultimo album Mahyem, pubblicato lo scorso 7 marzo 2025 sette anni dopo l'ultima volta. L'antipasto dell'attesa per l'acquisto dei biglietti lo abbiamo già visto qualche giorno fa, quando è partito l'acquisto per i titolari di carta Mastercard che hanno avuto la prelazione sull'acquisto delle varie modalità dei biglietti (che andavano dai 64 ai 231 euro) e dei pacchetti Vip (oltre i 400 euro)

Il prezzo dei biglietti per il concerto di Lady Gaga

Mappa Unipol Arena Milano, via Ticketmaster

Grazie alla prelazione per i possessori di carta Mastercard sono noti anche i prezzi per i concerti che Lady Gaga terrà all'Unipol Arena di Milano. Ci sono vari prezzi in base alla posizione che si terrà all'interno del palazzetto milanese. Questi sono i prezzi di tutti i biglietti acquistabili.

Gold Circle Left: 231,15 euro

Gold Circle Right: 231,15 euro

Parterre in piedi: 190,90 euro

1° Settore Numerato: 231,15 euro

2° Settore Numerato: 190,90 euro

3° Settore Numerato: 144,90 euro

4° Settore Numerato: 110,40 euro

5° Settore Numerato: 87,40 euro

6° Settore Numerato: 64,40 euro

1° Settore Numerato Platinum: 460 euro

2° Settore Numerato Platinum: 437 euro

Come acquistare i biglietti durante la vendita generale

Dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile è stato possibile acquistare i biglietti, in anticipo, da parte dei possessori di carta Mastercard, ma dalle 12 di oggi è possibile acquistare i biglietti sul sito di LiveNation e su piattaforme quali TicketOne e Ticketmaster. Come successo già nei giorni scorsi, chi vorrà acquistare i biglietti dovrà mettersi in coda, in attesa del proprio turno. La cantante ha preferito i Palazzetti allo Stadio perché, come ha scritto la stessa cantante: "Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l'opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non si può negli stadi".