Perché Lady Gaga ha preferito fare i concerti nei Palazzetti e non negli Stadi Da oggi sono disponibili i biglietti dei concerti a Milano di Lady Gaga: ma perché la popstar ha scelto i Palazzetti al posto degli stadi?

A cura di Redazione Music

Lady Gaga (ph Frank Lebon)

Da oggi Lady Gaga ha messo in vendita i biglietti per i suoi prossimi concerti che terrà per il MAYHEM Ball Tour che in Italia si terranno all'Unipol Arena di Milano il 19 e 20 ottobre prossimi. La popstar, che ha appena pubblicato il suo nuovo album, lanciato da singoli come Die with a Smile e Abracadabra, ha scelto, però, di andare controcorrente, quindi non farà concerti all'interno degli stadi, ma girerà l'Europa nelle Arene. Sui social in tanti si sono chiesti a cosa fosse dovuta questa scelta, e a spiegarla è stata la stessa popstar al momento dell'annuncio di questo tour, raccontando che il problema principale è organizzativo.

Il motivo per cui Lady Gaga non ha voluto gli stadi

Nel post con cui la cantante annunciava questa serie di date, spiegava anche che un tour non era stato previsto, ma la risposta del pubblico l'ha portata a ripensarci: "Non avevo intenzione di fare un tour quest'anno dopo i miei spettacoli a Singapore ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirato a continuare le cose. Si è riunito molto velocemente grazie ad Arthur Fogel e al fantastico team di Live Nation, che hanno pianificato un tour globale in poche settimane. Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l'opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non si può negli stadi – e sinceramente, non vedo l'ora".

"Questo spettacolo è progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a MAYHEM esattamente come la immagino – ha continuato l'artista -. Il tour di ballo MAYHEM sta ufficialmente arrivando. A presto, mostri". E una motivazione del genere era anche all'interno della nota stampa di lancio del tour, quando spiegava: "Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018. C'è qualcosa di elettrizzante negli stadi, e amo ogni momento di quei concerti. Ma con The MAYHEM Ball volevo creare un'esperienza diversa – qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso – che si prestasse meglio all'arte teatrale dal vivo che amo realizzare".

I prezzi per i biglietti dei concerti di Lady Gaga a Milano

Da oggi sono a disposizione i biglietti per i prossimi concerti di Lady Gaga ma solo quelli per i possessori di Mastercard. Per tutti gli altri, la vendita libera comincerà dalle ore 12 di giovedì 3 aprile. Ecco quali sono i prezzi per i vari settori dell'Unipol Arena di Milano.

Gold Circle Left: 231,15 euro

Gold Circle Right: 231,15 euro

Parterre in piedi: 190,90 euro

1° Settore Numerato: 231,15 euro

2° Settore Numerato: 190,90 euro

3° Settore Numerato: 144,90 euro

4° Settore Numerato: 110,40 euro

5° Settore Numerato: 87,40 euro

6° Settore Numerato: 64,40 euro

1° Settore Numerato Platinum: 460 euro

2° Settore Numerato Platinum: 437 euro