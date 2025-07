Biglietti per i concerti di Marracash nei Palazzetti: i prezzi e dove acquistarli Marracash ha annunciato un tour nei Palazzetti dopo quello negli stadi: i concerti si terranno tra novembre e dicembre. Oggi giovedì 3 luglio parte la vendita, ecco come acquistare i biglietti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesco Raiola

Marracash in concerto – Nino Saetti

Durante la data romana del suo tour negli stadi, allo stadio Olimpico di Roma, Marracash ha annunciato al pubblico che lo show che avevano appena visto potranno rivederlo a partire da novembre nei Palazzetti italiani. Il rapper, infatti, forte di un tour da migliaia di persone, ha voluto allungare la striscia di concerti portando MarraStadi25 – che si concluderà con il concerto previsto allo stadio San Filippo di Messina il 5 luglio – in luoghi più piccoli a partire dal 28 novembre quando comincerà dal PalaSele di Eboli. Il tour avrà inizio il 28 novembre dal PalaSele di Eboli e proseguirà poi il 1 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, il 4 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, l’8 dicembre all’Unipol Forum di Milano, il 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 17 dicembre alla Kioene Arena di Padova e il 20 dicembre all’Inalpi Arena di Torino.

Come acquistare i biglietti per i concerti di Marracash nei Palazzetti

Marracash negli stadi – ph Nicola Braga

Dopo essere stato il primo rapper con un tour negli stadi, Marra torna a una dimensione più intima – almeno rispetto agli stadi – per raggiungere città che non erano state toccate dai live precedenti. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, questi saranno in vendita a partire da oggi giovedì 3 luglio alle 14 e potranno essere acquistati, come sempre, sui siti di TicketOne e di Friends&Partner che organizza il tour. Per quanto riguarda i prezzi bisognerà aspettare che partano le vendite per scoprire quanto costeranno per ciascuna tappa.

Quale spettacolo porterà nei Palazzetti Marracash

Il rapper porterà nei Palazzetti una versione del suo ultimo spettacolo, uno show che è suddiviso in sei capitoli, con una narrazione unica che vedrà in scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l'artista, raccontato attraverso una scaletta composta delle sue canzoni più amate, soprattutto quelle della trilogia composta dagli ultimi tre album, ovvero “Persona”, il primo capitolo uscito nel 2019, “Noi, Loro, Gli Altri” uscito nel 2021 ed “È Finita La Pace” ultimo capitolo uscito nel 2024. Con Marra sul palco anche il corpo di ballo con otto ballerini diretto dai coreografi Carlos Kahunga Kamizele e Ricky Benetazzo e una live band.