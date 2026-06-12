Concerto di Annalisa al San Siro di Milano, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarli

Il 12 giugno 2027 Annalisa terrà il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, data unica per il prossimo anno. Qui i prezzi dei biglietti e come acquistarli.

Annalisa – ph Pamela Rovaris via Getty Images

Annalisa ha annunciato il suo primo concerto all stadio San Siro di Milano per il 12 giugno 2027. I biglietti sono in vendita da oggi. La cantante lo ha annunciato con un trailer realizzato dal regista e fotografo di fama mondiale Nabil Elderkin che l'ha ritratta mentre attraversa tutte le sue trasformazioni artistiche fino all'ultima di questo ciclo che sarà proprio quella dell'anno prossimo. E cambiando pelle, in questi anni, Annalisa è riuscita a confermarsi come una delle principali popstar italiane, con canzoni che hanno accompagnato il pop italiano di questi anni. E il concerto che terrà a Milano seguirà questo concept, ripercorrendo tutti i momenti più importanti della sua carriera, a partire dai primi passi, fino ai successi di questi ultimi anni.

La cantante celebrerà i quindici anni di carriera e promette "uno show spettacolare e in continua evoluzione, capace di alternare energia travolgente a momenti di puro intimismo su un palco che sarà in grado ancora di più di unire performance iconiche e una potente fusione di musica e immagine". La cantante è reduce dal tour che ha accompagnato l'uscita dell'album "Ma noi siamo fuoco" che ha collezionato 170 mila spettatori per un totale di 24 palazzetti tra novembre 2025 e maggio 2026.

Dove acquistare i biglietti e quanto costano

Per quanto riguarda i biglietti del concerto organizzato da Friends & Partner, la prevendita per il fanclub era disponibile già da ieri, giovedì 11 giugno, alle ore 18.00. Alle 18 di venerdì 12 giugno, invece, su Ticketone comincia la vendita aperta a tutti. I biglietti vanno da un minimo di 49 euro, per gli anelli blu e verde numerati, fino agli 89 dell'anello roso numerato, mentre il prato costa 69 euro. A questi si aggiungono anche i prezzi dei pacchetti speciali, con il Meet & Greet che costa 299 euro, il Super Pit Package da 199 euro o l'Early Entry Package del prato gold che costa 124 euro. Ecco tutti i prezzi nel dettaglio per settore: