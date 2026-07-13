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Concerti Sfera Ebbasta Live Tour 2027, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarli

È stato annunciato il Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta, con il rapper che si esibirà nei palazzetti di Torino, Roma, Milano e Bologna. Qui i prezzi dei biglietti e come acquistarli.