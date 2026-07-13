Concerti Sfera Ebbasta Live Tour 2027, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarli
Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2027, Sfera Ebbasta ritornerà con un nuovo tour nei palazzetti, annunciato dopo la seconda data allo stadio San Siro di Milano del suo recente tour negli stadi. Per adesso sono 4 le date per il suo impegno nei primi mesi del prossimo anno, che comincerà il 30 gennaio all'Inalpi Arena di Torino, proseguendo poi il 3 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, il 6 all'Unipol Dome di Milano, per poi chiudersi il 13 all'Unipol Arena di Bologna: potrebbero aumentare nei prossimi mesi il numero di date, legate al grande successo in live del rapper, che ha anticipato l'uscita di un nuovo progetto nei prossimi mesi.
Nel frattempo, dopo gli appuntamenti all'Allianz Arena di Torino e allo stadio San Siro di Milano, nelle scorse ore Sfera Ebbasta si è esibito alla Visarno Arena di Firenze, prima di approdare il prossimo 16 luglio all'Arena della Marca di Villorba e successivamente al Salerno Sounds nella città campana il 25. Il rapper sarà anche impegnata al Velodromo Borsellino di Palermo il 1° agosto e il 14 all'Oversound Music Festival di Gallipoli. Andiamo a scoprire i prezzi dei biglietti per i concerti del Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta.
Quanto costano i biglietti per i concerti di Sfera Ebbasta nel 2027
I biglietti per il Sfera Ebbasta Live Tour 2027 saranno acquistabili su vivoconcerti.com a partire dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 13 luglio, mentre nei punti vendita autorizzati la vendita partirà dalle ore 11:00 di sabato 18 luglio. Qui i prezzi del tour.
- Tribuna Gold Frontale: € 95,00
- Tribuna Centrale II Settore: € 85,00
- I Anello Laterale: € 75,00
- Parterre in Piedi: € 65,00
- II Anello Laterale: € 60,00
- II Anello Laterale Visibilità Limitata: € 55,00
Dove acquistare i biglietti per il Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta
I biglietti per il Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta sono disponibili per l'acquisto a partire da oggi, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 14:00 per quanto riguarda i circuiti online, e dalle ore 11:00 di sabato 18 luglio 2026 presso i punti vendita fisici autorizzati sul territorio.
Le date del Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta
Qui le date del Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta.
- 30 Gennaio 2027 – Torino, Inalpi Arena
- 3 Febbraio 2027 – Roma, Palazzo Dello Sport
- 6 Febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome
- 13 Febbraio 2027 – Bologna, Unipol Arena