I concerti di Ultimo negli stadi 2027, al via domani la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarli

Nel 2027 Ultimo ha annunciato il tour negli stadi, da Bologna a Olbia, il cantautore toccherà tutta Italia: ecco come acquistare i biglietti e quanto costano.

Ultimo a Tor Vergata – ph Roberto Panucci via Getty Images

Errata corrige: i biglietti saranno in vendita da mercoledì 8 luglio. Ci scusiamo per l'errore.

A due giorni di distanza dal concerto evento tenuto a Tor Vergata, in cui si sono riunite 250 mila persone, Ultimo ha annunciato un tour negli stadi per il 2027. Forte del concerto record per numero di spettatori paganti, il cantautore romano ha annunciato "Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…", un tour che attraverserà l'Italia per proseguire quanto visto lo scorso 4 luglio all'ombra della Vela di Calatrava. Oltre a città già toccate, per la prima volta il tour arriva anche in Sardegna e Calabria. La partenza sarà dallo Stadio Dall'Ara di Bologna il 13 giugno 2027, per chiudersi a Olbia il 24 luglio, passando per gli stadi di Padova, Milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze e Torino.

L'ultimo tour negli stadi del cantautore è stato quello del 2025, ma ormai Ultimo ha deciso di accompagnare ogni anno il suo pubblico attraverso le sue canzoni, come fa Vasco Rossi che da anni tiene i suoi concerti in giro per l'Italia. Questa volta il cantautore ha scelto di tornare alla sua dimensione da stadio, dove raccoglierà centinaia di migliaia di persone, ma questa volta raggiungendoli e non portandoli in un unico posto.

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Dove acquistare i biglietti e quanto costano

Anche questo tour, "Ultimo stadi 2027 – La favola continua…" è prodotto e organizzato da Vivo Concerti, così come l'evento a Tor Vergata. Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, quelli per le nuove date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14 di mercoledì 8 luglio 2026, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di domenica 12 luglio 2026. Gli organizzatori fanno sapere di declinare ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Le cifre ufficiali saranno annunciate appena aperte le vendite.

Le date del nuovo tour di Ultimo 2027

In attesa delle cifre ufficiali, ecco le date del tour del 2027: