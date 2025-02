video suggerito

Testo e significato di Cosa faremo da grandi, Lucio Corsi sta tornando in classifica con le sue canzoni più belle Dopo Volevo essere un duro e Tu sei il mattino, una delle canzoni di Lucio Corsi riscoperte dal pubblico dopo Sanremo 2025 e prima dell'Eurovision Song Contest è Cosa faremo da grandi?: ecco testo e significato della canzone del 2019.

Lucio Corsi per la cover di Cosa faremo da grandi?

Con Volevo essere un duro a Sanremo 2025 l'Italia, un pezzo di Italia, almeno, ha scoperto Lucio Corsi, un artista che è sulle scene da oltre 10 anni e che ha pubblicato album che in qualche modo riprendo la poetica della canzone che è arrivata seconda al Festival e si giocherà le proprie chance all'Eurovision Song Contest che si terrà dal 13 al 17 marzo a Basilea. Il cantautore toscano – che ha superato i 4 milioni di ascolti mensili su Spotify – ha portato anche alcune sue canzoni nelle classifiche globali, come avvenuto per Tu sei il mattino, canzone autobiografica che è ancora in terza posizione nella Viral 50 Global di Spotify e come aveva fatto con Cosa faremo da grandi?, canzone del 2019 che dava il titolo all'album omonimo (che conteneva un'altra canzone molto amata come Triste) e che era stata prodotta anche da Francesco Bianconi dei Baustelle, oltre che da Antonio "Cooper" Cupertino.

Testo di Cosa faremo da grandi

C'è un mistero in ogni giorno che comincia

Dopo una notte che finisce

Io non ho mai capito

Di che cosa sono fatte le conchiglie

E come fanno ad arrivare

Lungo le spiagge affollate

Se dal cielo non scendono scale

Se dal mare non arrivano strade

Probabilmente sono state fatte a mano

Da un uomo sull'Isola d'Elba

C'ha lavorato una vita e poi

S'è stufato e le ha tirate per terra

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

C'è un mistero in ogni giorno che comincia

Dopo una notte che finisce

Io non ho mai capito

Chi ha colorato le conchiglie

E come fanno a viaggiare

Per queste grandi distanze

Se vado al porto lo chiedo alle barche

Che prendono il sole, ma restano bianche

Probabilmente le ha dipinte una donna

Sull'Isola del Giglio

Senza nemmeno festeggiare la fine

Ha deciso di tornare all'inizio

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Batti il cinque e ripartono le mani trasparenti delle onde

Che ci lasciano conchiglie e si prendono le orme

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Il significato di Cosa faremo da grandi di Lucio Corsi

Così come molta della sua discografia, questa canzone costa di immagini oniriche e fantastiche, che come ripetiamo spesso sembrano essere uscite dalla mente di Rodari; Corsi spiegava così il significato della canzone nel comunicato stampa: “Concedersi la possibilità di vivere fino in fondo un momento di insicurezza significa poter scoprire la propria magnifica creatività". Ma a Rolling Stone raccontava pure come nacque: "L'idea di questa canzone è nata d'inverno, sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia, vicino a dove sono cresciuto. Ero con un amico, data la stagione non c'era granché da fare, così siamo finiti sulla sabbia e lì è venuta fuori l'immagine al centro del brano, quella di qualcuno che aveva costruito le conchiglie per poi gettarle in mare. Immagine che poi mi è tornata in mente a rappresentare il massimo esempio di grande impresa mandata in fumo con l'animo in pace, concetto che è diventato il fulcro del brano".

E il cantautore continuava spiegando ciò che descriveva ovvero "un modo possibile di vivere – il mio – in cui si festeggiano più le partenze che i traguardi, in cui si può smontare tutto ciò che si è fatto per ripartire serenamente verso altre avventure. A me non interessa raggiungere chissà quale traguardo in modo da essere ricordato: m'impegno in ciò che faccio, ma a guidarmi non è l'inutile smania di successo. Tanti si muovono spinti da quest'ultima, io no, perché per me l'arte è un'altra cosa, del tutto separata dall’ambito dell'intrattenimento e del commercio. Se scrivo canzoni è perché amo esprimermi tramite la musica e sono felice se quelle canzoni mi soddisfano: mi basta questo".