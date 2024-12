video suggerito

Un anno dal caso Balocco, Chiara Ferragni perde 50 milioni di interazioni: cosa dicono i dati L’agenzia Arcadia ha analizzato i dati del profilo Instagram di Chiara Ferragni a un anno di distanza dall’inizio del caso Balocco. Il 15 dicembre del 2023 l’influencer ha ricevuto una multa dell’Antitrust per la campagna Pink Christmas: l’accusa era quella di pratica commerciale scorretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il 15 dicembre del 2023 l’Antitrust ha notificato una multa a Chiara Ferragni e Balocco per l’operazione Pink Christmas, un pandoro con zucchero a velo rosa lanciato il Natale precedente. L’accusa era pratica commerciale scorretta, all’origine di tutto la scarsa trasparenza sul tema della beneficenza. A un anno di distanza il profilo Instagram di Chiara Ferragni è completamente cambiato. O meglio, sembra tornato indietro a prima dell’ottobre 2016.

Non c’è più Fedez, i due si sono separati ufficialmente. In questi giorni è arriva la conferma del tribunale di Milano. Non ci sono più i figli, a cui era dedicata una buona parte dei contenuti. I due ora compaiono solo nascosti. Di spalle, esterni all’inquadratura, per messaggio. Non ci sono più, i brand. O almeno, non sono più presenti come prima. Ora qualche #supplied o #adv sta tornando ad affacciarsi.

Non tutto quello che è successo è legato al caso Balocco. Lo sappiamo. 12 mesi però sono abbastanza per capire le conseguenze questa crisi ha avuto sul profilo Instagram della terza influencer più seguita in Italia. Più di lei solo Khaby Lame e Fabrizio Romano. I dati sono stati raccolti dall’agenzia Arcadia.

I numeri del profilo Instagram di Chiara Ferragni

Stiamo su Instagram. In un anno Chiara Ferragni ha perso un milione di follower. Per la precisione poco più: 1.033.757. Dato significativo ma ovviamente non tragico per la tenuta del profilo: le rimangono 28,6 milioni di follower. Il dato più interessante però è quello sulle interazioni. Restano alte, altissime. Nell’ultimo mese non c’è un post o un reel sotto i 100.000 like. La maggior parte si attesta tra 500.000 e 200.000. Numeri difficilmente paragonabili a quelli di qualsiasi altra influencer.

Eppure considerando tutto l’anno il calo è evidente. Secondo il conteggio dell’agenzia Arcadia, negli ultimi 12 mesi Chiara Ferragni avrebbe perso circa 50 milioni di interazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche qui il totale resta comunque alto. Secondo Arcadia negli ultimi 12 mesi le interazioni su Instagram sono state 106.563.965.

Solo una nota, per capire meglio questo dato. Parte del calo è dovuto anche alla prima reazione di Chiara Ferragni al caso Balocco. Dopo il video di scuse in cui ha commentato il caso, Chiara Ferragni ha aspettato quasi un mese per pubblicare il primo contenuto. Non solo. Anche quando è tornata a postare contenuti, i commenti all’inizio erano stati limitati.