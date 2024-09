video suggerito

Chiara Ferragni torna alla prima collaborazione dopo il pandoro-gate, ma non è un brand italiano Chiara Ferragni ha avviato una collaborazione con un marchio spagnolo che si occupa della cura dei capelli. Si tratta del primo brand che le si affianca dopo lo scandalo del Pandoro-Gate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Chiara Ferragni è tornata alle collaborazioni su Instagram, a quasi un anno dallo scandalo del Pandoro-Gate, dopo il quale molti brand hanno preso le distanze da lei e in questi mesi non è stato poi così semplice per l'imprenditrice digitale trovare qualche marchio che volesse affiancarsi al suo nome. Ma l'influencer, dopo mesi in cui il suo account languiva di adv, è diventata sponsor di un marchio di prodotti per capelli spagnolo.

La prima collaborazione non italiana dopo il Pandoro Gate

Si tratta di una start up che produce prodotti vegani per capelli e che ha sede a Barcellona. Ferragni, infatti, nelle scorse ore si trovava in Spagna, dove ha inaugurato la presentazione della nuova linea, prendendo parte anche al party serale organizzato dal brand. Si tratta sicuramente di una prima fase di ripresa, dopo il silenzio da parte di marchi e case di moda con i quali collaborava da anni e che, nel momento in cui è stata travolta da uno scandalo di importanti dimensioni, hanno ben pensato di troncare qualsiasi tipo di collaborazione. Dopo il licenziamento di Fabio Damato, il nuovo team di comunicazione che ora gestisce le sue attività, quindi, sta lavorando ad una nuova strategia, che possa consentire all'influencer di recuperare pian piano terreno, laddove aveva perso la sua credibilità.

L'assenza alla Fashion Week di Milano

Per la presentare questa nuova collaborazione, di cui si è detta molto felice, Ferragni è volata in Spagna, saltando l'inizio della Fashion Week milanese, evento del quale, almeno fino allo scorso anno, era una delle regine indiscusse. Eventi sempre più sottotono, quindi, ma non è ancora chiaro se, una volta rientrata nel capoluogo meneghino, passerà a qualche sfilata, a dimostrazione del fatto che, pian piano, sta tornando a riprendersi spazi che, da quando ha iniziato questo lavoro, sono sempre stati suoi.