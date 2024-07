video suggerito

Fabio Maria Damato volta pagina dopo il caso Pandoro e l'addio a Chiara Ferragni: "Apre una sua società"

A cura di Gaia Martino

Fabio Maria Damato volta pagina avviando una nuova società. Dopo il Pandoro Gate, l'ex general manager di Chiara Ferragni Collection e TBS Crew, società che fanno capo all'imprenditrice digitale, si sarebbe presentato dal notaio Patrizia Leccardi per nominarsi amministratore e socio unico per la sua nuova srl. A far sapere l'indiscrezione è il Corriere che svela, nel dettaglio, di cosa si occuperà Fabio Maria Damato.

La nuova società di Fabio Maria Damato

L'ex general manager delle società di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, avrebbe avviato una nuova società dal nome Brave. A riportare la notizia è il Corriere che svela i dettagli della nuova attività. Avrebbe come oggetto la consulenza nel campo della moda e dello spettacolo, poi ancora l’acquisizione e il trasferimento di diritti dell’immagine di artisti e cantanti, l’ideazione e realizzazione di siti internet. Offre ai suoi clienti, inoltre, la realizzazione e produzione di sfilate di moda, spettacoli e programmi musicali, l’attività di pubbliche relazioni e un'agenzia di spettacolo e pubblicitaria. Si sarebbe già recato dal notaio Patrizia Leccardi per nominarsi amministratore e socio unico della nuova srl.

L'addio a Chiara Ferragni e alle società dell'imprenditrice

Dopo la nota diramata dalle aziende Fenice TBS Crew del brand Ferragni che annunciava la sua uscita definitiva dal gruppo, Fabio Maria Damato lo scorso giugno raccontò di aver preso la decisione di andare via: "Non sono stato licenziato, me ne sono andato io" disse in una IG story. "Non posso dire niente sul caso pandoro, ma esco stremato da una certa violenza che abbiamo tutti subito, specie Chiara Ferragni che ho sempre rispettato come persona e capo e per la quale l'onestà, la dedizione e l'affetto che ho dedicato nessuno potrà mettere mai in discussione" aggiunse.