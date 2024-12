video suggerito

Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati: "Presto, anche il divorzio. Hanno collaborato per i loro figli" Il Tribunale Milano ha pronunciato la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. La decisione è stata presa dai giudici che hanno confermato le condizioni concordate dai coniugi con il ricorso depositato nel mese di novembre. Gli avvocati del rapper: "Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, raggiunto accordo in breve tempo, prova di notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli"

Il Tribunale Milano ha pronunciato la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. La decisione è stata presa dai giudici che hanno confermato le condizioni concordate dai coniugi con il ricorso depositato nel mese di novembre. Gli avvocati di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, contattati dall'ANSA, hanno confermato che, "nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli".

Chiara Ferragni e la pallina di Natale con Fedez sul suo albero

Intanto li aspetta il primo Natale del tutto lontani, ognuno con le proprie famiglie e i propri interessi. Chiara Ferragni ha inserito l'ex marito sull'albero di Natale dei piccoli Leone e Vittoria, come immagini completa della famiglia. "Per i bambini, questo e altro" ha risposto a chi le chiedeva perché si era piegata a questa scelta dopo la rottura definitiva dei Ferragnez. Facendo un bilancio degli ultimi dodici mesi, la nota influencer aveva definito il 2024 "l'anno più difficile della mia vita".

Fedez e le frecciate a Chiara Ferragni nei suoi podcast

Fedez è stato ospite del format Real Talk, su Youtube, in cui attraverso barre scritte da lui ha ripercorso alcuni momenti intricati della sua vita, lanciando stoccata ad ex amici come Luis Sal, passando per la ex moglie Chiara Ferragni e parlando anche dell’indagine Doppia Curva. "Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio […] Non so che cos’era che ti tratteneva, da prendere il tutto e andartene via, come se ogni giorno ti alzassi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia", questa la barra dedicata alla ex moglie. Anche a La Zanzara non si era risparmiato, quando è stato inserito nel discorso Giovanni Tronchetti Provera, l'uomo con cui l'ex moglie del rapper fa ormai coppia fissa, che è manager del gruppo Pirelli. "Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un piccolo cadeaux", aveva risposto.