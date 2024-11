Fedez e la battuta sul compagno di Chiara Ferragni, manager Pirelli: “Spero mi arrivino le gomme da neve per Natale”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Fedez è stato ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, nella quale non si è risparmiato nel rispondere a diverse domande. Dal nuovo podcast alla politica, non poteva mancare anche una menzione alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper, anche in quel caso, non si è tirato indietro nel rispondere, facendo anche un po' di ironia.

La battuta di Fedez

La domanda, in realtà, parte da David Parenzo che chiede al suo ospite: "Ma cosa succede quando finisce un amore?", il giornalista viene interrotto immediatamente dal suo collega, che non lascia nemmeno un secondo a Fedez per rispondere, qualora avesse voluto farlo. Cruciani, quindi, prende parola e azzarda un lungo quesito che allude alla nuova frequentazione di Chiara Ferragni che, ormai, è comparsa su tutti i giornali, per cui redarguendo Parenzo chiede al cantante:

Ma chi sei Marzullo? Ti proibisco di fare queste domande. Non voglio parlare di queste robe qui, l'unica domanda che voglio fare in questo ambito è questa, tu venendo qui sei passato di fronte a un building. Non so se l'hai visto… Sulla tua destra. E voglio sapere: non ti ha fatto alcun effetto vedere quel building, dove c'è scritto Pirelli?

Il riferimento è piuttosto chiaro, dal momento che Giovanni Tronchetti Provera, l'uomo con cui l'ex moglie del rapper fa ormai coppia fissa, è manager del gruppo Pirelli. Fedez non ha esitato a rispondere in maniera anche piuttosto ironica e ha detto: "Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un piccolo cadeaux"

Chiara Ferragni e la storia con Giovanni Tronchetti Provera

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è ormai cosa certa. Se inizialmente i due avevano cercato di non farsi vedere in giro, non è passato troppo tempo da quando entrambi hanno iniziato a mostrarsi mano nella mano. La festa di Halloween milanese è stata la conferma delle varie paparazzate che, nelle settimane precedenti, li avevano visti protagonisti. Ci sarebbero state anche le presentazioni ufficiali in famiglia, con i figli di lei, a dimostrazione del fatto che tra loro non si tratti di un semplice flirt, ma di qualcosa di decisamente più serio.