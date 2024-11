Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più: “Weekend a Roma tra hotel e passeggiate”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Continuerebbe a gonfie vele al storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo essere stati avvistati durante una passeggiata con i rispettivi figli, i due ora non si nasconderebbero più e avrebbero trascorso un weekend insieme a Roma, città che l'influencer frequenta sempre più spesso. A pubblicare alcuni scatti Il Messaggero, che mostra i due a cena e all'uscita di un lussuoso hotel della città.

Il weekend romantico di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più e hanno deciso di trascorrere un fine settimana insieme a Roma. Come racconta il sito de Il Messaggero, i due hanno dormito insieme in un lussuoso hotel a cinque stelle nei pressi di Via del Babuino, per poi dedicarsi a visitare la città come turisti. Ferragni si sarebbe anche fermata per fare delle foto con alcuni fan.

I due si sarebbero poi spostati in un ristorante del centro per una cena tipicamente romana, come mostrano alcuni scatti pubblicati da Ferragni, in cui si vede un piatto di carbonara. Con loro, sempre come si vede dalle sue stories, altre persone. Dopo cena una romantica passeggiata tra i luoghi iconici di Roma, come il Pantheon e i Fori Imperiali, rigorosamente mano nella mano. Su Instagram per il momento nessuna traccia di Tronchetti Provera, ma solo il racconto dell'influencer del fine settimana.

Il 2024 di Chiara Ferragni

"Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà", aveva scritto solo qualche giorno fa Chiara Ferragni su Instagram parlando del suo 2024. Il matrimonio finito, la separazione, il rimettersi in gioco in amore sono stati solo alcuni degli eventi che si è trovata a dover gestire e che l'hanno profondamente cambiata. Questi mesi le hanno permesso di raggiungere nuove consapevolezze, sia lavorative che personali, in cui la nuova casa ha sempre svolto un ruolo fondamentale:

Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero.