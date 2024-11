video suggerito

Chiara Ferragni: “L’anno più difficile della mia vita. Bisogna lasciare andare certe persone per ricominciare” Con un lungo post su Instagram, Chiara Ferragni ha tracciato una sorta di bilancio del suo 2024 a un anno dal trasferimento nella nuova casa a City Life. Un anno in cui molti aspetti della sua vita sono cambiati, tra possibilità e consapevolezze raggiunte: “É necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha tracciato un bilancio del suo 2024. Un anno dopo essere entrata nella nuova casa, dove aveva iniziato a vivere con l'ex marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, l'influencer ha cambiato completamente a sua vita. Come ha scritto in un lungo post su Instagram, nuove scelte lavorative e personali, consapevolezze e possibilità, si sono fatte strada: "A volte è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi".

Chiara Ferragni e "l'anno più difficile della sua vita"

Il 22 novembre di un anno fa, Chiara Ferragni iniziava a vivere nella nuova casa a Citylife, dopo aver seguito fin dall'inizio il progetto, dai primi disegni all'arredamento, condividendo ogni passo con i milioni di followers che la supportano ogni giorno. Un nuovo capitolo della sua vita iniziata con il marito Fedez e i figli avuti insieme che, però, con il passare dei mesi si è rivelato più complicato del previsto. "Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà", ha scritto in un lungo post pubblicato su Instagram, tracciando una sorta di bilancio del suo 2024. Il matrimonio finito, la separazione, il rimettersi in gioco in amore (al momento sarebbe vicina all'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera), sono stati solo alcuni degli eventi che si è trovata a dover gestire. Questi mesi le hanno permesso di raggiungere nuove consapevolezze, sia lavorative che personali, in cui la casa ha sempre svolto un ruolo fondamentale:

Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero.

Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia.