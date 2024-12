video suggerito

Chiara Ferragni e la dedica ai figli: "La felicità ritrovata dopo la tempesta" Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una toccante lettera aperta dedicata ai suoi figli. Il tatuaggio in bella vista sul post: "La Chiara che vorrei".

La bufera è finalmente alle spalle. Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una toccante lettera aperta dedicata ai suoi figli, un messaggio che sembra essere tutto incentrato sul superamento delle difficoltà. "Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini", scrive l'imprenditrice digitale, definendo l'ultima vacanza con loro "l’esperienza più pura e trasformativa". Insomma, mentre Fedez si getta anima e corpo alla carriera – tra il nuovo Pulp Podcast e la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo – Chiara Ferragni cerca un nuovo contatto con i suoi affetti. In bella vista, sulla foto che accompagna il messaggio, il tatuaggio sulla mano: "La Chiara che vorrei".

La lettera aperta ai figli Leone e Vittoria

Chiara Ferragni ha ricordato il periodo buio vissuto lungo tutto quest'anno, dal caso Balocco alla separazione da Fedez, descrivendolo come una tempesta: "Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà". Una serie di concetti che ispirano ovviamente speranza e l'abusata resilienza, parole ideali per chi in questo momento sta attraversando un momento difficile.

Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre.

Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane.

Vivere questi momenti con le stesse persone che solo 8 mesi fa mi vedevano affogare nel dolore, senza forza né speranza, ha toccato il mio cuore più di quanto riesca a spiegare.

Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde