Fedez e Tony Effe a Sanremo 2025, Carlo Conti: "Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta" Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 spegne sul nascere gossip e polemiche: "Fedez e Tony Effe sono due ragazzi intelligenti". Dopo il dissing, non litigheranno.

La presenza tra i Big del Festival di Sanremo 2025 di Fedez e Tony Effe ha scatenato il gossip. Dopo il grande dissing che c'è stato tra i due, in tanti hanno sottolineato la mossa del direttore artistico e conduttore della kermesse Carlo Conti, come una furbata per attirare l'attenzione. Il conduttore, però, subito compulsato ieri al Tg1 da Valentina Bisti, ha garantito che Fedez e Tony Effe non saranno al Festival per litigare: "Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta".

La garanzia di Carlo Conti

Quando Carlo Conti ha finito di leggere la lista dei 30 Big, Valentina Bisti, da giornalista di razza, gli ha subito chiesto conto: "Cosa dobbiamo aspettarci tra i due? Un duo?", riferendosi non solo al dissing ma anche al nuovo regolamento che farà duettare gli artisti tra di loro. Ma Carlo Conti ha immediatamente spento il fuoco delle polemiche: "No, nessun duo. Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta".

Le traiettorie simili di Fedez e Tony Effe

Fedez e Tony Effe hanno avuto traiettorie molto simili nel grande gioco del rap/hip hop italiano. Intanto, entrambi sono praticamente coetanei: Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, è un classe 1989; Tony Effe, nome d'arte di Nicolò Rapisarda, è un classe 1991. Il primo ha rivoluzionato il mondo della musica con una serie di brani di successo per poi distinguersi nel mondo dell'imprenditoria e, dopo la separazione con Chiara Ferragni, adesso è impegnato nel nuovo progetto, Pulp Podcast. Tony Effe, invece, è diventato un punto di riferimento della trap italiana grazie alla sua ascesa con la Dark Polo Gang. Un vero e proprio fenomeno che è esploso e poi tramontato, tutto in pochi anni. Tra i membri del gruppo, lui è di sicuro quello che è riuscito a sfondare nel mondo del mainstream e l'arrivo a Sanremo ne è una prova tangibile.