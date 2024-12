Perché nell’albero di Natale di Chiara Ferragni c’è un addobbo con Fedez: la risposta dell’influencer

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni si sta preparando al Natale. L'influencer su Instagram ha pubblicato scatti che la ritraggono in casa con l'albero di Natale, il primo da quando il matrimonio con Fedez è arrivato al capolinea. Su Tiktok i followers più attenti hanno notato che compare un addobbo che ritrae la famiglia Ferragnez al completo, anche con il rapper. Con un commento Ferragni ha spiegato il motivo di questa scelta.

Chiara Ferragni e l'addobbo di Natale che raffigura Fedez: la spiegazione

Chiara Ferragni ha condiviso con i followers alcuni scatti della sua casa in vista delle feste. Le foto mostrano l'albero di Natale che l'influencer ha preparato insieme ai figli e sul quale i più attenti hanno notato un dettaglio: una pallina che rappresenta la famiglia Ferragnez. In versione stilizzata, sull'addobbo sono presenti lei, i figli Leone e Vittoria, il cane Paloma e anche l'ex marito Fedez. Nonostante non siano più una coppia e da tempo lui non viva più nell'appartamento, l'influencer ha scelto comunque di appendere all'albero anche questa decorazione. Il particolare non è sfuggito ai followers su TikTok, che hanno condiviso l'immagine dell'albero. "Per i bimbi questo e altro", ha commentato Ferragni a chi le chiedeva come mai avesse fatto questa scelta.

Chiara Ferragni e il bilancio del 2024: "L'anno più difficile della mia vita"

Il 22 novembre di un anno fa, Chiara Ferragni iniziava a vivere nella nuova casa a Citylife, dopo aver seguito fin dall'inizio il progetto, dai primi disegni all'arredamento, condividendo ogni passo con i milioni di followers che la supportano. Un nuovo capitolo della sua vita iniziata con il marito Fedez e i figli avuti insieme che, con il passare dei mesi, si è rivelato più complicato del previsto. "Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà", ha scritto in un lungo post pubblicato su Instagram, tracciando una sorta di bilancio del suo 2024. Il matrimonio finito, la separazione, il rimettersi in gioco in amore (al momento vicina all'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera) sono stati solo alcuni degli eventi che si è trovata a dover gestire e che l'hanno profondamente cambiata. Questi mesi le hanno permesso di raggiungere nuove consapevolezze, sia lavorative che personali, in cui la casa ha sempre svolto un ruolo fondamentale:

Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità.