Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più: “Non c’è dubbio che sia amore” Risolto l’accordo di separazione con Fedez, Chiara Ferragni può ufficialmente voltare pagina con Giovanni Tronchetti Provera . Dopo l’incontro segreto sul lago di Como, i due non si nascondono più e appaiono complici e affiatati durante un weekend trascorso insieme a Silvaplana, nei pressi di Sankt Moritz. Gli scatti pubblicati in esclusiva su Chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera procede a gonfie vele. O, almeno, così sembra da alcuni scatti pubblicati in esclusiva su Chi, in cui i due appaiono affiatati e complici nel corso di un weekend a Silvaplana, località nei pressi di Sankt Moritz, mentre si concedono un pranzo casalingo fra sorrisi e effusioni. Qualche giorno fa c'era stata la notizia dell'accordo per la separazione tra Fedez e la creator digitale, ma quest'ultima, almeno per il momento, sembra più serena che mai in compagnia del nuovo fidanzato. "Non c'è dubbio che sia amore", scrive un collega del magazine diretto da Alfonso Signorini. Bisognerà attendere per vedere se la storia durerà, ma al momento sembra sia effettivamente così.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sempre più innamorati

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è cominciata lo scorso agosto. Ancora non è chiaro come si siano conosciuti, ma è plausibile che il primo incontro sia avvenuto visto che i due frequentano ambienti contigui. I loro figli, inoltre, vanno nella stessa scuola. I due hanno iniziato ad approfondire la loro conoscenza solo tre mesi fa, durante una vacanza a Ibiza. A fine ottobre, la neo coppia era stata avvistata insieme ad un party di Halloween e anche in quell'occasione erano sembrati molti uniti. Poi, gli scatti in un incontro segreto a cena sul lago di Como.

Lo scorso agosto, Ferragni avrebbe dovuto partire per una vacanza con Silvio Campara, il manager di moda con cui aveva iniziato una relazione, ma i due alla fine hanno deciso di fare un passo indietro. Il nuovo compagno, al momento sceglie un profilo basso. Era spostato con Nicole Moellhausen, con la quale ha avuto tre figli, ma il suo matrimonio si è concluso un anno fa senza clamore. Una scelta coerente allo stile della sua famiglia: Giovanni è infatti il figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, che hanno sempre scelto la riservatezza per le questioni di vita privata.

L'incontro a cena con Alice Campello

Nel frattempo, Ferragni pensa anche a coltivare le sue amicizie. Negli scatti pubblicati sempre su Chi, si ritaglia qualche ora per una cena con Alice Campello: le due hanno cenato in un noto ristorante di Milano, accompagnate dall'autista dell'influencer. Entrambe escono da una separazione, una da Fedez e l'altra da Alvaro Morata. Chissà che tra gli argomenti di discussione ci siano state anche le love stories terminate da poco.

Risolto l'accordo di separazione con Fedez

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno firmato l'accordo di separazione e contestuale divorzio: come chiarito dall'avvocato dell'imprenditrice digitale, l'influencer ha rinunciato al contributo pecuniario per i figli, "collocati presso la madre in via prevalente", e Fedez, quindi, si occuperà delle spese scolastiche, mediche e sportive. A tenere unita la famiglia sarà il marchio The Ferragnez che hanno registrato e cointestato. Sciolta anche la questione legata alla presenza dei due bambini, 6 anni e 3 anni, sui social. Riguardo alla pubblicazione delle foto di famiglia sul web, infatti, sarà necessario il consenso di entrambi: dovranno chiedersi reciprocamente l'autorizzazione prima di postare foto o video con i figli.