Chiara Ferragni a passeggio con Giovanni Tronchetti e i rispettivi figli, in arrivo l’anello di fidanzamento

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più. Dopo la separazione da Fedez – con il quale ha trovato un accordo sul mantenimento dei figli – l'imprenditrice digitale ha ritrovato l'amore tra le braccia dell'imprenditore 41enne, manager del gruppo Pirelli. Sono stati paparazzati dai fotografi di Oggi durante una passeggiata per le strade di Milano: camminano mano nella mano, si baciano al ristorante, ma non da soli. Insieme a loro anche i figli nati dalle rispettive precedenti relazioni. La rivista aggiunge, inoltre, il presunto regalo che Tronchetti avrebbe scelto per la sua nuova compagna: sotto all'albero ci sarebbe già "un anello di fidanzamento".

Le foto di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera con i loro figli

Chiara Ferragni dopo aver archiviato il matrimonio con Fedez, starebbe costruendo la sua nuova "famiglia allargata". È stata paparazzata durante un pranzo in compagnia del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera e dei loro figli: nelle foto pubblicate sul settimanale Oggi viene mostrata mentre passeggia tenendo per mano i bambini, Leone, Vittoria e i figli dell'imprenditore nati dal matrimonio con l'ex moglie Nicole Moellhausen.

"Giovanni è la mia metà, l'uomo più perbene che abbia mai conosciuto" avrebbe detto l'influencer – si legge su Oggi – il cui interesse per l'imprenditore l'avrebbe spinta a portarlo a casa per le presentazioni in famiglia. Non tutti, però, avrebbero reagito bene alla loro unione.

L'anello di fidanzamento e le reazioni dei familiari

La storia si starebbe facendo sempre più seria, al punto che ci sarebbe già un regalo in arrivo per la Ferragni. "Per le feste avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa", scrive la rivista: Giovanni Tronchetti ne avrebbe già ordinato uno di svariati carati che "la lascerà senza fiato". Marina Di Guardo, la mamma di Ferragni, sarebbe "pazza di gioia" per l'ingresso in famiglia del manager del gruppo Pirelli che "la aspirerebbe a frequentare i salotti dell'alta borghesia meneghina". Più perplessi, invece, sarebbero i genitori di lui, "riservati e allergici alla ribalta", che non avrebbero fatto i salti di gioia per il fidanzamento del figlio. "Pare che non vedano di buon occhio" il mondo rap che Chiara ha frequentato durante il matrimonio con Fedez e neanche il caso giudiziario che la vede protagonista.