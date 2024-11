video suggerito

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono una coppia, un’amica di lei: “L’ha invitato a casa” Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono una coppia. I due sono stati beccati insieme ad Halloween, ma stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, l’imprenditrice avrebbe invitato il manager a casa, facendogli incontrare anche i figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gossip del momento riguarda Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, l'influencer e l'imprenditore che sono stati avvistati insieme in più occasioni nelle ultime settimane e che la sera del 31 ottobre sono ufficialmente usciti allo scoperto. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune immagini che li ritraggono insieme, mano nella mano, truccati per Halloween.

Giovanni Tronchetti Provera a casa di Chiara Ferragni

"Giovanni è un uomo così gentile, presente, una bella persona. Sono felice" queste sono le parole con cui un'amica di Chiara Ferragni ha parlato dell'uomo che è accanto all'influencer, confermando ancora una volta che si tratti di una coppia vera e propria. La serata di Halloween è stata davvero importante per i due. Su alcuni settimanali, le foto insieme erano già comparse, ma è dagli scatti pubblicati su Oggi che si percepisce come Ferragni e Provera siano davvero felici di stare insieme e, soprattutto, non abbiano alcuna intenzione di tenere il loro legame nascosto. Sul settimanale si legge, infatti, che il manager Pirelli si sarebbe presentato a casa dell'imprenditrice, incontrando così i suoi figli, Leone e Vittoria, infatti si legge:

È arrivato alle 19:00, poco prima che rientrassero i figli dell'influencer, e si è lasciato truccare da lei per la notte dei fantasmi. Alle 21:30 sono usciti insieme per andare al party organizzato al Maka Loft, allo Scalo Farini, dove hanno ballato e festeggiato mischiati alla folla sino alle 3 del mattino, quando sono rispuntati sotto il super attico.

Sempre la suddetta amica, contattata dal settimanale, avrebbe poi riportato alcune parole di Ferragni che, contenta di questa nuova conoscenza avrebbe detto: "Era nel mio destino".

Leggi anche Chi è Giovanni Tronchetti Provera, manager del gruppo Pirelli e nuovo flirt di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sul Lago di Como, foto del settimanale Chi

La prima conoscenza ufficiale

Si tratta, quindi, della prima vera presentazione in casa Ferragni per i Tronchetti Provera che, in realtà, avrebbe già conosciuto la madre di lei, Marina Diguardo, e le sorelle Francesca e Valentina. La storia, quindi, sembra procedere spedita, con l'imprenditore che è pronto a dimostrare tutto il suo interesse nei confronti dell'influencer che, dopo un periodo particolarmente turbolento, potrebbe aver trovato un po' di pace.