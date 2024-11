video suggerito

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme ad Halloween, le foto della prima uscita di coppia L'imprenditrice digitale e l'erede della multinazionale Pirelli sono stati pizzicati insieme a una festa di Halloween. Nello scatto Chiara Ferragni stringe a sé Giovanni Tronchetti Provera.

Dopo le foto comparse sul settimanale Chi, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati pizzicati ancora una volta l'una accanto all'altro. I due, infatti, sono stati fotografati mentre trascorrevano insieme la notte di Halloween. "Prima uscita in maschera, perché di uscite ne hanno fatte già parecchie" scrive Gabriele Parpiglia a corredo dello scatto.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti insieme ad Halloween

Mascherati, abbracciati e sorridenti. Così appaiono Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera nell'immagine diffusa da Gabriele Parpiglia: "Non è un'amicizia ma una storia d'amore intricata. Ecco il primo Halloween insieme per la coppia. Prima uscita in maschera perché di uscite ne hanno fatte già parecchie". I due, infatti, sono stati pizzicati mentre trascorrevano insieme la festività. Il gossip su un flirt tra loro era stato lanciato da Dagospia. Sembra che la vicinanza tra Ferragni e l'imprenditore sia nata perché i rispettivi figli frequenterebbero lo stesso istituto scolastico a Milano. Da quando il rumors ha iniziato a circolare, sono stati visti spesso insieme, da un incontro segreto sul lago di Como fino agli avvistamenti in alcuni ristoranti del capoluogo meneghino. Giovanni Tronchetti Provera è un manager del gruppo Pirelli, figlio di Marco Tronchetti Provera (ex presidente di Telecom Italia e attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli) e di Cecilia Pirelli, l'erede della famiglia che ha fondato l'azienda.

L'allontanamento di Chiara Ferragni da Silvio Campara

Sembrava che il legame tra Chiara Ferragni e Silvio Campara fosse solido e destinato a durare. A inizio ottobre, però, la loro relazione si sarebbe interrotta bruscamente. Il Ceo di Golden Goose, infatti, è stato paparazzato accanto alla sua compagna Giulia Luchi, dalla quale ha avuto due figli.